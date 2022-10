La guagua va en reversa, canta el laureado artista Juan Luis Guerra. El viaje que propuso el escritor Luis Rafael Sánchez (1993) bajo el título “La guagua aérea” y al que luego el cineasta Luis Molina Casanova le dio un vuelco audiovisual con la realización del largometraje que marcó un hito en la industria del cine local sigue tan vigente como en la década de 1960, cuando se ubica el texto. Los protagonistas siguen teniendo representación entre nosotros y la búsqueda constante del bienestar individual y colectivo también permanece.

“El tema de la emigración está muy presente. Como dice la misma obra de Luis Rafael Sánchez, es como ir de San Juan a Río Piedras, antes nos embarcábamos y nos echábamos una semana en llegar, pero como el avión va más rápido, es un ir y venir, y la gente se va, pero pensando en que van a regresar de nuevo”, planteó en director del filme que en 1993 fue el más taquillero en las salas locales, recaudando $1.6 millones entre una audiencia de aproximada de 538 mil espectadores a lo largo de los siete meses que estuvo en cartelera.

“Yo me atrevo decir que los puertorriqueños de hoy en día van con otros sueños que no eran los sueños de 1940 ni 1960; el puertorriqueño va más seguro, va con el tema profesional más presente; si está estudiando va a mejorarse, pero muchos de ellos, y lo digo yo como profesor, va a regresar y darle a su patria lo que la patria le dio. Por ejemplo, en el caso mío, le estoy dando a la patria lo que la patria me dio a mí, que fueron los estudios y mi carrera, y diría que el puertorriqueño que está saliendo y vuelve, entra y sale con la cabeza en alto”, sostuvo.

En pocas horas saldrá un nuevo vuelo, promovido por la compañía folclórica Jíbaro de Puerto Rico y la directora Aidita Encarnación, ahora en una versión de teatro musical de esta pieza icono de la literatura puertorriqueña.

Con la dirección escénica y musical de Aidita Encarnación y Manny Trinidad, respectivamente, estrenará este viernes este nuevo acercamiento a la realidad de la emigración puertorriqueña con una veintena de pasajeros que, aún entre sus diferencias, coinciden en sus anhelos y lazos afectivos con su tierra puertorriqueña.

Para Molina Casanova este reencuentro con su película más emblemática, de una filmografía de 60 títulos entre largometrajes y documentales, está representando un viaje a la nostalgia que lo ha llegado a emocionar hasta las lágrimas.

La versión de teatro musical clásico ensayo de Luis Rafael Sánchez estrena este viernes. ( Suministrada )

“Ha sido una dinámica bien bella que se ha dado entre dos géneros que son diferentes a la hora de llevar el mensaje, pero que lo hemos compartido y hemos aprendido uno del otro”, distinguió. “La primera vez que empezaron los ensayos, yo tenía todo el tiempo los ojos aguados, porque 30 años después lo podía repetir (el texto) con el actor. Pero lo más terrible, que yo exploté, fue cuando el actor Gerardo Ortiz está haciendo el papel que hizo Chavito Marrero y al oír ese parlamento, yo dejé de ver a Gerardo y lo que veía era a Chavito”, compartió el cineasta, natural de Ciales y profesor de la Universidad del Sagrado Corazón.

El elenco de este vuelo en escena incluye también a los actores y actrices Tita Guerrero, Rafael José, Michelle Brava, Gisselle Ortiz, Wanda Sais, Magali Carrasquillo, Manny Manuel, Jesús “Chuíto” Muñoz, Christian Laguna, Ricardo Laboy, Lara González, Carlos Morales, Carlos Ferrer, Luis Obed, Rafael Vélez, Radamés Medina, Aidita Cuevas, Evelyn Rosario, Rosabelle Otón y Yeidimar Ramos.

Lo más bello que estoy sintiendo en este musical es ese encuentro de una generación moderna que vieron ‘La guagua aérea’ en el salón de clases, porque ‘se convirtió en la historia del emigrante puertorriqueño y tanto los profesores como el Departamento de Educación la hicieron partícipe de su currículo y nosotros más que felices” - Luis Molina Casanova, cineasta y profesor

La funciones serán este viernes, sábado (8:00pm) y domingo (4:00pm), y continuarán el viernes 28 y el domingo 30 de octubre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en San Juan. Los boletos están a la venta en Ticketera.