Con apenas 18 años, Carlos Antonio Cruz “Caramelo” emigró de su natal Dajabón, República Dominicana, hacia la ciudad de Nueva York junto a su hermano de 17 años en busca de mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida de su familia.

El participante de “La casa de los famosos All-Stars” tuvo que trabajar en una carnicería antes de hacerse viral por sus cómicos videos recorriendo las calles neoyorquinas como repartidor de paquetes de United Parcel Service (UPS).

“Cuando entro a la paquetería, yo solo empecé normal siendo yo y muchas personas empezaron a grabarme y me decían: ‘Oye, tú tienes talento, yo veo algo en ti’. Yo me quedaba ‘pero, ¿qué es lo que tú ves en mí? Yo lo que ando es entregando paquetes y siendo yo, no sé lo que tú estás viendo’. Nunca me vi venir llegar a algo tan lejos”, confesó recientemente.

Aunque fue criado por su madre y sus abuelos, Carlos Cruz “Caramelo” admitió que tuvo un padre presente a pesar de no haber vivido bajo el mismo techo con él, incluso, hoy lo cataloga como un héroe y la persona que lo influyó, pues lo hacía sentir seguro.

“Nunca me hizo falta mi padre porque siempre estuvo presente en cada cosa que hice”, expresó durante su entrevista de “Caramelo por Caramelo”, segmento que forma parte de la programación del reality de convivencia de Telemundo.

En la conversación presentada la noche de este miércoles, también habló de la muerte de su abuelo, a quien no pudo expresarle su amor en vida.

“Le pediría perdón porque nunca me di cuenta del hombre tan bueno que era, nunca tuve la oportunidad de sentarme, de conversar con él, de saber el hombre que era, siempre estaba trabajando”, contó.

Asimismo, reveló que recibir la noticia del deceso de su abuela también fue un momento difícil en su vida y entiende que ha sido “lo peor que me ha pasado” y ella representa una señal que aparece cada vez que está por pasar algo bueno, como ocurrió antes de ser seleccionado como uno de los habitantes.

El apoyo del público hacia Carlos Cruz comenzó a crecer tras su enfrentamiento con Lupillo Rivera, quien alegaba desconfiar de la lealtad del concursante cuando ambos pertenecían al mismo equipo. Actualmente es considerado uno de los favoritos para ganar el premio mayor de 200 mil dólares en esta nueva versión “La casa de los famosos”, tanto que su comunidad en Instagram pasó de 17 mil a 146 mil seguidores en dos meses.

También ha logrado ganarse el cariño de millones de televidentes por la lealtad que demuestra ante sus compañeros, la honestidad con la que hace frente a sus rivales, su acento cibaeño (del norte de República Dominicana) y las jocosas palabras que evidencian sus orígenes, entre ellas: “¡Qué película!”, “¡Fiera!” y “¡Manito!”.

En noviembre de 2023, el tiktoker visitó el programa de entrevistas de Jennifer Hudson por su presencia en redes sociales gracias al carisma y la autenticidad que lo caracterizan.

Carlos Antonio Cruz “Caramelo”, padre de dos niños, Gabriel y Camila, sueña con incursionar en la actuación, espera filmar películas y series.