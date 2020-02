Si pudieras viajar a una lujosa isla donde tus fantasías se hicieran realidad, ¿aceptarías aún sabiendo que hasta cierto punto tu vida cambiará por completo?

Esa es la premisa de Fantasy Island, producción de Blumhouse y Sony Pictures que estrena hoy en Puerto Rico.

El filme da inicio con la historia de un divertido grupo de personas que luego de ganar un concurso llega a un lujoso hotel en la Isla de la Fantasía: un particular destino paradisíaco que promete a los visitantes cumplirles el deseo de sus vidas mediante una experiencia de inmersión. Sin embargo, lo que no se esperan es que la isla no es lo que ellos creen y lo que comienza como una fantasía hecha realidad termina siendo un misterio que deberán resolver si quieren salir con vida de allí.

Esta película de suspenso es un remake de la popular serie de la década de 1970 que fue protagonizada por el actor mexicano Ricardo Montalbán, como el “Sr. Roarke”, el enigmático anfitrión de una isla misteriosa del océano Pacífico donde los visitantes buscaban cumplir una fantasía.

Esta nueva versión de misterio dirigida por Jeff Wadlow está protagonizada por Michael Peña, en el papel de “Roarke”, y a la cabeza de un reparto de conocidas caras que hacen la trama una más interesante. Entre éstas destacan la cantante y actriz Lucy Hale, Maggie Q y Portia Doubleday.

Una de las visitantes es “Elena” (Maggie Q), quien quiere reunirse con su hija fallecida, algo que “Roarke” parece haber conseguido. La fantasía de otro huésped tiene que ver con una aventura de tipo militar, pero es la de “Melanie” (Hale) el foco principal de la trama: una mujer que quiere vengarse de la chica que le hacía bullying en la escuela.

Aunque la película genera momentos de tensión debemos aceptar que algunos diálogos causan risas casi involuntarias, lo que se ha logrado combinando un guion cargado de suspenso con un toque de comedia sarcástica.