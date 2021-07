Dyaneris Calderón (Informe 79, Mega TV)

Natural del barrio Lomas García, sector Los Guayabos, de Naranjito cuenta con un bachillerato en Información y Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En sus años universitarios obtuvo el primer lugar en el certamen de oratoria a nivel universitario de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Fue abanderada del primer centro docente del país y ex integrante del Dance Team de la UPR.

“Mi primera experiencia frente a cámaras fue como host del programa juvenil ‘Expres-Arte’ de la Diócesis de Caguas. El programa se transmitía por el Canal 13, el tercer domingo de cada mes. Más tarde me surgió la oportunidad de trabajar como presentadora del programa ‘Mi gente’ junto a Padre Milton. Lo aprendido en Teleoro me sirvió para llegar a Mega TV e integrarme como reportera en el programa ‘¿Y cuál es su opinión?’ con Rubén Sánchez. Sin embargo, mis primeros pasos como periodista fueron en la radio. Radio Universidad, Radio Paz, NotiUno y Wapa Radio fueron mi verdadera escuela de comunicación”, dice la joven quien se encarga del informe del tiempo y el tránsito.

“Me inspiran las mujeres que componen mi núcleo familiar: mi mamá, mi abuela y mis dos sobrinas. Sin embargo, una de las mujeres que me ha inspirado a servir y amar incondicionalmente fue María Teresa de Calcuta ya que cambió al mundo con sus buenas acciones y por destacarse como promotora de paz. Su imagen es símbolo de la defensa de los derechos de los más pobres, y me inspira a ser mejor ser humano cada día”.

“A la juventud les digo que pongan siempre primero a Dios en cada cosa que hagan. Que se permitan caminar sin entender por un tiempo y descubran lo maravilloso que es confiar en la voluntad de Dios, la cual siempre es perfecta. Mientras confían que no olviden estudiar y tener sed de aprender de todo. Les diría que sean persistentes y leales a sus sueños, y sobretodo, que sueñen en grande”.

La clave del éxito: “Sin lucha no hay progreso. Así que la clave para lograr el éxito es la perseverancia. Es esa cuota extra que le pones a tus sueños para verlos realizados. A eso le añades la valentía de atreverse siempre a nadar contracorriente manteniendo firme tus valores y no perdiendo de vista tu propósito en la vida”.

Shirlyan Odette Rodríguez (Las Noticias, TeleOnce)

Natural de Guayanilla, pero vive hace 9 años en San Juan, posee un bachillerato en Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón con una concentración menor en Producción Digital para televisión.

“Para mi sorpresa llegué a la televisión mucho antes de lo que imaginaba. Fue exactamente en el 2011, durante mi primer año en la universidad. Mi primera oportunidad fue en Tele Sagrado en un programa llamado ‘Jorge y Grenda 100 x35′. conducido por Jorge Rivera Nieves y su hija, Grenda Rivera. Allí tuve la experiencia de ser reportera en la calle para el segmento ‘Así se hace’, que buscaba resaltar la labor de personas destacadas en sus comunidades”, señana quien antes de incorparse al nuevo noticiario de TeleOnce laboró en Informe 79 y Nación Z.

Su mayor inspiración es su familia. “Cada paso que doy y cada logro que obtengo es dedicado a mis padres, mis hermanos, mi sobrina y mi ángel guardián; mi preciosa abuela, de quien aprendí a nunca darme por vencida aún cuando la situación se torne complicada”.

“Mi mayor reto como mujer y joven es lograr que se respete mi labor en una profesión tan complicada como lo es el periodismo, pues en ocasiones se tiende a relacionar a la juventud con la inexperiencia y la falta de profesionalismo. Lucho por un mundo en el que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades de empleo y beneficios”, asegura.

La clave del éxito: “La perseverancia, caminar de la mano de Dios y contar con el apoyo de la familia. Esas son mis tres cartas de triunfo y mi ruta para continuar cumpliendo mis sueños”.

Orlando Rivera (NotiCentro, Wapa TV)

El también barbero y bailarín de profesión es de Coamo. Estudió Ciencias de la Comunicación con concentración en Periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. “Estoy casado con Patricia Alejandra Pabón Zambrana. Soy padre de Mauricio José Rivera Pabón y de una criatura que viene en camino. Actualmente vivo en Santa Isabel y viajo todos los días a Guaynabo”, señala.

Buscando oportunidades desde que estaba en la universidad, trabajó como practicante y de manera oficial en Radio Isla. Luego se fui al Army, pero regresó por asuntos médicos. Comenzó a trabajar como barbero hasta que le llegó la oportunidad de entrar a NotiUno, donde se desarrolló como reportero. Más adelante, comenzó en “Edición Digital” por Univision hasta que recibió una oferta de Noticentro.

“Mi familia, especialmente mi esposa e hijo, son mi inspiración. A nivel professional, tienen nombre y apellido: Celimar Adames Casalduc, Luis Guardiola y José Esteves”.

A la juventud le aconseja “que metan mano, no se rindan y que esta profesión no es glamour; si quieren ser famosos el periodismo no es la ruta. No obstante, si quieren y siente, que aman esta profesión, hay qye ser como el arroz blanco, estar en todas”.

La clave del éxito: “La perseverancia y la consistencia acompañada del sacrificio”.

Jeremy Ortiz (Telenoticias, Telemundo)

Nacido y criado en Manatí, donde actualmente reside, posee un bachillerato en Comunicación Tele-Radial con énfasis en Noticias, de la UPR Arecibo.

“Navegando en internet, encontré una plaza de reportero disponible en Noticias WOLE 12, el canal regional de Aguadilla. Ya llevaba un año trabajando en NotiUno 630 AM, y vi esa oportunidad como la perfecta para iniciar en la televisión, así que solicité, hice prueba y me reclutaron. Unos meses después, Univision PR compró el canal, nos reclutó y lanzó el noticiario ‘Edición Digital’. Entre WOLE y Univision, estuve dos años, hasta que surgió una plaza en Telemundo PR. Solicité, hice prueba y me dieron la oportunidad hace ya casi un año. Posteriormente me dieron la oportunidad de anclar, sin experiencia previa”, asegura para quien figuras como Arnaldo Ginés (exreportero y actualmente su pastor), y Julio Rivera Saniel son ejemplos a seguir.

“Reconozco que la falta de experiencia y de conocimiento histórico son debilidades que pueden afectar a mi generación, pero de esa misma forma comenzaron los veteranos que hoy tienen nuestros respetos. La clave ha sido trabajar dando lo mejor de mí, sin querer demostrarle nada a nadie”, acota.

La clave del éxito: “La gracia de Dios. Siempre digo que la vida se encarga de ponernos en el lugar correcto y que cargamos dentro de nosotros todo lo necesario para cumplir su propósito. A nosotros nos corresponde creer y actuar conforme a eso”.

Luisa Sotero (Telenoticias, Telemundo)

“Soy yaucana y estudié un bachillerato en Periodismo y Sistemas de Justicia en la Universidad Sagrado Corazón. Tengo una maestría en Comunicación Política y Gobernanza de George Washington University, y actualmente soy estudiante de Derecho en la Universidad Interamericana”, dice.

Sus primeros pasos fueron en internados con Keylla Hernández, “Telenoticias” y “Jay y sus Rayos X”. En octubre 2017 comenzó como reportera en WOLE 12, y para noviembre 2017 como ancla. Posteriormente se mudó a Univision con el proyecto de “Edición Digital”. Hace tres meses se le dio la oportunidad de regresar a “Telenoticias”.

“Me inspira mi madre, una mujer luchadora, y a quien le debo cada logro. Tengo la dicha de contar con grandes mujeres en mi familia como mis abuelas y mi tía, que han tenido un gran impacto en mi formación”.

A quienes como ella quieran seguir la carrera de periodismo les aconseja que “salgan a la calle, dense a conocer con su trabajo, demuestren lo que pueden dar, sean disciplinados y tengan buena actitud. Todo se trata de procesos, y es importante seguir nuestras metas”.

La clave para el éxito: “Perseverancia y la disciplina. Pero lo más importante es tener ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando como persona y como profesional. Nadie es perfecto, y todos los días tenemos algo nuevo para aprender.

Alberto Sánchez (Noticias 13, Teleoro)

Nacido y criado en Ponce, cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas con una concentración en Producción de Radio y Televisión, y un grado menor en Gerencia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

“Yo hice mi práctica profesional en el Canal 13. Luego que me gradué surgió una oportunidad como técnico de producción y me llamaron. Trabajé como técnico por 4 años, aunque siempre mi meta fue el periodismo”, señala.

“Me inspira mi familia quienes me apoyan en todo lo que hago, además que la persona que soy hoy se lo debo a ellos, me educaron con valores y me enseñaron a trabajar fuerte para alcanzar mis sueños” .

A quienes quieran seguir esta profesión les aconseja “escuchar mucha radio a.m., estar al tanto de lo que ocurre diariamente, y mantenerse positivo, siempre van a haber altas y bajas”.

La clave del éxito: “Mirar todo lo que ocurre a tu alrededor y emular lo positivo de cada persona. En el periodismo yo aprendí mucho mirando a los colegas, tuve muchos maestros que ni ellos se enteraron que lo fueron”.

Wilenie Sepúlveda López (Telenoticias, Telemundo)

Es de Vega Alta y aunque actualmente vive en San Juan. Posee un bachillerato en Humanidades con concentración en Drama de la UPR en Río Piedras, y una maestría en Broadcast and Digital Journalism del Newhouse School of Public Communications, de Syracuse University en New York.

Tras culminar la maestría, trabajó en el Congreso de los Estados Unidos (Washington DC) como reportera corresponsal de dos estaciones de TV en Pennsylvania. Regresó a Puerto Rico dos semanas antes de los huracanes Irma y María. “Me ofrecí como voluntaria en los principales canales y la oportunidad se dio con la producción de Jugando pelota dura justo cuando comenzaban en Univisión PR. Poco tiempo después, surgió mi primera oportunidad de trabajo con Telenoticias, donde laboro hace 3 años y medio”.

“Tengo varias figuras del periodismo que admiro, una de las principales es Zugey Lamela, quien desde el día uno me tomó de la mano y ha sido una gran mentora y amiga. Es un ejemplo claro de verticalidad sin perder la empatía con los demás”, señala quien también es fotógrafa, continuando el legado de su padre. Willie Sepúlveda.

La clave del éxito: “Perseverancia y tener la certeza de que todos los sueños con mucho esfuerzo se pueden lograr no importa cuán distantes se vean. Si otros lo han logrado tú también y si nadie lo ha logrado se tú el primero”.