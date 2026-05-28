A Julio Daniel Guzmán, mejor conocido como El JD, le entusiasma estar próximo a cumplir cuatro años con el corillo de “Día a Día” de Telemundo, donde nunca imaginó que de trabajar como talento invitado se convertiría en parte del elenco que alegra las tardes del público boricua.

“¡Me fascina! ¡Me encanta trabajar con ellos, con todos los que están ahí! Nosotros somos como una familia que habla por la televisión y las otras familias nos ven como parte de la suya, y nos entretenemos, la pasamos bien", compartió el animador en entrevista con Primera Hora, sobre su experiencia en el espacio vespertino, al que se unió oficialmente en octubre de 2022, destacándose presentando principalmente las noticias de farándula en segmentos como “Dicen por ahí” y “La mesa”.

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Pero más allá de su trabajo como comunicador, JD sigue creciendo en el campo empresarial como codueño de Tu Planta PR, tienda especializada en generadores eléctricos y baterías solares que lidera hace más de seis años.

¿Pero cómo fue su transición de la animación de eventos y su trabajo en la televisión a dedicarse al negocio de la generación de energía?

Julio Daniel Guzmán (El JD) también explica los mantenimientos que precisa cada equipo. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Resaltó que todo comenzó en el año 2020 con una oferta que recibió de su socio, Rolando Román -quien lleva más de 20 años dedicado a la venta de piezas automotrices-, para trabajar el mercadeo de unas plantas eléctricas que iba a empezar a vender.

“En el mercadeo nos fue muy bien y él me llamó para decirme: ‘necesito una persona que esté conmigo, que le meta duro a esto, a la compra de los generadores eléctricos y cuadrar los equipos”, destacó.

“Recuerdo que me dijo: ‘JD, me está yendo espectacular. Ya esto no es un negocio donde yo no tengo que pagarte para que me corras las redes sociales. Esto es un negocio que podemos correr y creo que podemos hacer un buen equipo’. Y ahí arrancamos a vender plantas eléctricas por internet, por anypartspr.com, que luego se convirtió en Tu Planta PR cuando nos metimos de lleno a la generación”, añadió.

De ser un proyecto de no más de 10 empleados, JD reveló que contando los instaladores, representantes de ventas, administradores de garantías y otros recursos humanos, Tu Planta PR cuenta ahora con más de 700 empleados.

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“Esto es un negocio completo. Es algo nuevo, pero lo que yo hago aquí es que junto las dos cosas, porque un negocio como este necesita credibilidad, necesita hacer las cosas bien, mucho renombre, y estar en televisión nos ayuda, de manera subliminal, decirle: ‘estoy aquí, este es mi negocio’ ”, manifestó JD.

El empresario resaltó que contar con el apoyo de programas como “Puerto Rico gana” y el mismo “Día a Día” se convirtieron en pieza clave no sólo para promover sus servicios y productos, pero también para devolver algo a cambio al público que lo ha respaldado en la pantalla chica.

“En ‘Puerto Rico gana’, programa del que formé parte cuando empezó en el Canal 2, estoy allí regalando plantas eléctricas o baterías solares, y en ‘Día a Día’ también. Hasta los mismos jefes de Telemundo ven el progreso que he hecho, despues de darles la mano en todo, y ahora ellos se acercan a preguntarme: ‘¿en qué necesitas apoyo?’. Ellos me dan la mano“, reveló.

Sigue conectando

El JD manifiesta la fortuna de disfrutar los frutos que ha consechado a lo largo de su carrera de 24 años en las comunicaciones, tanto desde las ondas radiales de La X 100.7 FM, como su llegada al Canal 2 como comentarista del programa de farándula “Dando Candela”. Ahora sigue aprovechándose de las oportunidades que le ha obsequiado su evolución personal y profesional.

“Yo soy el mismo tipo desde que entré a la radio, comencé como conferenciante en universidades. Lo que siempre me ha gustado es conectar con la gente, con jóvenes que quieren emprender en las comunicaciones, que quieren echar pa’lante, que quieren trabajar y buscar la manera de que mi experiencia les sirva a ellos para imitarla”, sostuvo el también locutor, que cuen­ta con un ba­chi­lle­ra­to en Tra­ba­jo So­cial con un “minor” en Psi­co­lo­gía.

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“Yo vengo de abajo, bien de abajo, y crecer, así como ayudar a otros, eso me satisface mucho”, apuntaló.

Ahora, JD prepara las maletas para servir de presentador en la graduación de la Universidad Ana G. Méndez de Florida, luego de 16 años de colaborar con la institución de educación superior en la Isla.

“Ya tengo dueños de restaurantes que me han dicho que se acuerdan de mí, que estudiaron artes culinarias en la UNE (ahora Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Carolina), y hasta uno de ellos me invitó a comer en su local”, expresó. “Ellos se acuerdan de la motivación que les di en actividades que moderé y ahora me llena mucho dejar esos granitos en su camino”.