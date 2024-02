La película puertorriqueña “La Pecera”, escrita y dirigida por la cineasta boricua Glorimar Marrero Sánchez, no pudo cargar con el Premio Goya en la categoría de mejor película iberoamericana.

Sin embargo, su nominación a tan prestigiosos premios es histórica, pues es la primera vez que Puerto Rico logra aspirar al máximo galardón que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

El premio a mejor película Iberoamericana fue otorgado a “La memoria infinita”, de Chile.

También fueron nominadas para esa categoría “Alma viva” (Portugal), “Puan” (Argentina) y “Simón” (Venezuela).

“La Pecera” debutó a principios de este año en el Festival de Cine de Sundance, dando comienzo a una fructífera gira internacional de exhibiciones en más de 18 festivales de cine independiente.

Es un proyecto de cine puertorriqueño-español, coproducido por la empresa puertorriqueña Canica Films y las empresas españolas Solita Films y Auna Producciones, en asociación con las empresas puertorriqueñas GILL Engineering Group, PJ Gaffers Camera and Lighting, Filmes Zapatero y The Pimienta Film Co. Es el primer largometraje de Glorimar Marrero Sánchez, quien fungió como productora ejecutiva, guionista y directora.

“La Pecera” es la historia de una mujer enferma, pero también es un alegato medioambientalista y una denuncia de los destrozos provocados por el colonialismo de Estados Unidos. La historia se desarrolla en la isla de Vieques, un paraíso en apariencia, pero que “representa el síntoma de lo más grave ocurrido por el lazo colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos”, explicó su directora en una entrevista reciente con la agencia EFE.

La colonización en Vieques y las prácticas de la Marina de los Estados Unidos allí durante 60 años han provocado una enorme contaminación que no se ha solucionado pese a las promesas de las autoridades norteamericanas de que limpiarían la zona tras parar su actividad en 2003.

Lo que provocó esa presencia militar “es como un cáncer” y por eso la película habla de la colonización a través de esa enfermedad que padece la protagonista”.

La actriz Isel Rodríguez protagoniza la película, en donde comparte reparto con los actores Modesto Lacén, Magali Carrasquillo, Maximiliano Rivas, Anamín Santiago y Georgina Borri.