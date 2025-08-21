Yariel Smirt Jiménez (Sr. Jiménez), Darileidy Concepción (Crusita) y Andrea Victoria Ojeda (La Peki PR) fueron los tres participantes que salieron la noche del miércoles de “La casa de Alofoke”.

Santiago Matías expulsó al Sr. Jiménez por este cometer varias violaciones al reglamento y al contrato firmado por los participantes del reality.

Jiménez, quien salió por segunda vez de la casa, agredió a Vladimir Gómez, supuestamente ingresó un celular de manera clandestina y promocionó una marca no autorizada de vapes.

Mientras que la creadora de contenido Crusita salió del reality tras un altercado con Ángelica Núñez (La Gigi) en el que también estuvo involucrada Pamela Sandoval (Shupamela).

Por su parte, La Peki abandonó voluntariamente el concurso.

Antes de la salida de las dos mujeres, Matías anunció que también se premiará al segundo y tercer lugar con un carro. Al inicio solo quien quedara en primer lugar se llevaría el vehículo Mercedes Benz del año y poco más de $16 mil.

En la competencia quedan Los protagonistas de la competencia son Giuseppe Benignini (El italiano), La Gigi, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez y Luise Martínez.

El reality de convivencia “La casa de Alofoke”, que produce Alofoke Media Group, inició el lunes 11 de agosto su transmisión en vivo 24 horas por 30 días a través de YouTube.