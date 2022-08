El personaje Ivan Drago, un boxeador ruso que aparece en la cuarta película de Rocky, tendrá su propio “spin-off” y Sylvester Stallone no está muy contento con esto. En el medio de su batalla por adquirir los derechos de la franquicia del popular Rocky Balboa, el actor criticó públicamente al productor Irvin Winkler y a su amigo y colega, Dolph Lundgren.

“Una vez más Irwin Winkler, este productor patético de 94 años y sus hijos buitres e imbéciles, Charles y David, vuelven a recoger los huesos de otro maravilloso personaje que creé sin ni siquiera avisarme...”, escribió en un posteo de Instagram que más tarde eliminó. “Me disculpo con los fans, nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por estos parásitos”, continuó.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Por cierto, nunca tuve más que respeto por Dolph pero... ¡Nunca me habló de lo que pasaba a mis espaldas con el personaje que creé para él! Los amigos de verdad son más valiosos que el oro”.

Sylvester Stallone contra el “spin off” de Drago ( La Nación Argentina / GDA )

Más tarde, en otra publicación, siguió con su descargo. “¡Después de que Irwin Winkler y su familia succionaran todo lo que pudieron de Rocky!”, escribió junto a algunas imágenes editada de un Winkler vampírico chupando la sangre de Rocky y apuñalándolo por la espalda. “Presumido de ser el más odiado, sin talento y decrépito productor en Hollywood, junto a sus hijos cobardes ha encontrado su próxima comida... Drago, ¡Devuélvanme mis derechos chupasangres!”, arremetió.

“A lo largo de la historia tantos artistas de todas las industrias, ya sea grabando, pintando, escribiendo o lo que sea, han sido destruidos por estos chupasangres que han destrozado muchas familias llenando sus bolsillos con el talento de otras personas. Dolph, ¿por qué? ¿Ni una llamada telefónica? Productores parásitos, artistas explotados, víctimas”, añadió Stallone en la publicación que luego desapareció de su cuenta.

En un artículo publicado de The Wrap, hace unos días se anunció que Lundgren, de 64 años, retomaría su papel del boxeador ruso Ivan Drago para una producción que se desprende de la franquicia Rocky. El año pasado, el actor ya había anunciado esta posibilidad a The Hollywood Reporter. Según se supo, el nuevo proyecto titulado Drago narrará la relación entre el boxeador y su hijo, Viktor Drago (Florian Munteanu), que apareció en la película Creed 2, un exitoso “spin off” que también nació del mundo Rocky.

PUBLICIDAD

Rocky IV, estrenada en 1985, fue la película más vista de la saga. En ella Rocky Balboa se enfrentaba a Iván Drago- Estados Unidos versus la Unión Soviética (como todavía se denominaba a mediados de los 80)- dos guantes embanderados que reflejaban la realidad política.

Stallone viene luchando desde hace un tiempo por sus derechos sobre el personaje y la historia que creó. En 2019 le reveló a Variety que tiene “cero propiedad” sobre la franquicia y señaló que estaba “muy enojado” y “furioso” por no poder dejarle a sus hijos ninguna participación sobre el capital que generan las películas. El actor también lamentó no haber presionado lo suficiente al negociar el acuerdo antes de grabar la primera entrega. “No se quiere irritar a la gallina de los huevos de oro”, dijo Stallone en su momento.

Rocky fue una idea que apareció en la cabeza de Stallone luego de ver la pelea entre Chuck Wepner y Muhammad Ali en marzo de 1975. Al día siguiente, el actor no perdió un minuto y se encerró en una maratónica sesión de tres días en la que escribió la saga de eso que hoy se denomina, “un héroe de clase trabajadora”, un hombre humilde que encuentra en el boxeo una herramienta de redención y reivindicación.

La primera película llegó a los cines en 1976 y no pasó mucho tiempo hasta que el equipo descubrió que había logrado un éxito arrasador. El filme no solo obtuvo críticas elogiosas, sino que incluso fue el más taquillero de ese año: con una inversión de un millón cien mil dólares, recaudaron más de doscientos millones. También ganó tres premios Oscar, en las categorías mejor dirección, mejor película y mejor montaje. Las nominaciones fueron numerosas y aunque no ganó, Stallone fue reconocido en los rubros a mejor actuación y guion.

Con el tiempo, el público quiso ver más material vinculado a Rocky. Por este motivo, en los años (y las décadas) posteriores llegaron siete películas más y una octava cuyo estreno está pautado para 2022. La franquicia ha dado lugar a cinco secuelas directas que se estrenaron entre 1979 y 2006, así como a tres películas derivadas de Creed, cuya próxima entrega se estrenará el 3 de marzo de 2023.