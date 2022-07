Sandra Bullock, de 57 años, es una de las actrices con mayor reconocimiento de Hollywood. La estadounidense suma más de 20 producciones, entre cine y televisión, que la han consagrado en la industria audiovisual.

Entre su repertorio existe una película con la que no se sintió bien, pues la trama y el personaje que ejemplificaba no estaban acordes con sus expectativas.

“Tengo una a la que nadie se acercó y todavía estoy avergonzada de haber estado allí. Se llama ‘Speed 2′. He hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Barco lento. Lentamente yendo hacia una isla”, aseguró en charla con el portal de entretenimiento ‘Toofab’.

Con ‘barco lento’ quiso decir que el filme era muy aburrido. Dicha película fue la secuela de ‘Speed’ (1994), protagonizada por Keanu Reeves. Para la segunda parte, el director cambió el protagónico, pero mantuvo a Bullock con su papel de ‘Annie Porter’.

‘Speed 2′ (En América Latina se llamó ‘Máxima velocidad 2′), a lo largo de 125 minutos, muestra la travesía y los periplos de ‘Annie Porter’ y su novio ‘Alex Sahw’ -papel del actor Jason Patric- para evitar que un barco secuestrado se estrelle contra un navío petrolero. Al final, llega a una isla.

“Esa es una que desearía no haber hecho y no la vieron los fans, que yo sepa. Excepto tú”, le dijo al periodista que la entrevistaba.

Tenía toda la razón. Como reseñó el medio ‘Variety’, la cinta de acción fracasó en taquilla porque solo logró recaudar 164 millones de dólares, monto que cubrió los 160 millones de dólares que se invirtieron en hacerla. No cumplió las metas de audiencia.

“(La trama) era muy tranquila. Como, casi, cinco personas. Él (periodista) y los otros cuatro niños, de 12 años, vieron cómo el lento bote se dirigía hacia la pequeña isla”, bromeó.

De hecho, el actor Keanu Reeves reveló tiempo atrás que decidió rechazar ‘Speed 2′, ya que no le gustó el guión.

“Tenía muchas ganas de trabajar con Sandra Bullock, me encantaba interpretar a ‘Jack Traven’ y me encantaba ‘Speed’, pero ¿un barco transatlántico? No tenía nada en contra de los artistas implicados, pero en ese momento tenía la sensación de que la película no era lo correcto”, comentó en el programa ‘The Graham Norton Show’.

Como si fuera poco, no solo fue un desastre en taquilla, sino que la premiaron con el Razzie -galardones opuestos a los Óscar- a la peor secuela o segunda parte.Pese a ello, Sandra Bullock se mantiene vigente en la industria. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un Óscar y un Globo de Oro a mejor actriz por la película ‘The Blind Side’ (2010).