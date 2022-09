Adamari López es reconocida en la actualidad como la presentadora de programa de Telemundo Hoy día. Sin embargo, para quienes ya dejamos la adolescencia hace rato la reconocemos por sus increíbles personajes de villana de telenovelas. Pero hace ya bastante tiempo que dejó de lado la actuación. La actriz lleva más tiempo del que quisiéramos sin aparecer en ningún melodrama.

La ex pareja de Toni Costa tiene a sus seguidores a la espera de un posible regreso al mundo de las telenovelas. De una basta trayectoria, Adamari López supo ser parte de los elencos de Gata Salvaje, Bajo las riendas del amor, entre otras megascdm producciones. Su último gran protagónico fue para La fan, donde le dio vida a Carmen Córdoba.

Nadie jamás sospechó que esa sería la última vez que veríamos a Adamari López como actriz. La puertorriqueña se incorporó casi al final de la producción de Telemundo. Sin embargo, y debido al bajo rating del programa, se canceló su salida al aire. Incluso, cerca de 50 episodios de esta puesta en escena se quedaron sin ver la luz en aquella época.

Por qué Adamari López dejó la actuación

Los seguidores de Adamari López llevan un tiempo preguntándose por qué dejó de aparecer en las telenovelas. Si bien mucho se dijo al respecto, lo cierto es que ella quería dedicarse a su hija Alaïa. Ella sabía que seguir grabando le demandaba muchas horas fuera de casa y por aquel entonces sintió la necesidad de pasar más tiempo con su beba.

Pero ahora, la hija de Adamari López ya cumplió los siete años y eso abre la ilusión de sus fanáticos. Incluso, en una entrevista reciente, la conductora dejó en claro su postura al respecto. Es que desde un programa televisivo quisieron saber si ella estaba dispuesta a volver a su faceta de actriz.

“Con muchísimo gusto, ¡claro que sí! (regreso) En México, si me dan la oportunidad y me siguen abriendo las puertas, ahí estaré”, sostuvo Adamari López devolviéndole la ilusión por completo al fandom. Si bien, por el momento, no tiene ningún proyecto en mente, lo cierto es que desde que realizó esta declaración no le han parado de llover las propuestas.