El actor británico Daniel Craig es reconocido en la industria del cine por interpretar al icónico personaje de ficción James Bond, también conocido como el Agente 007, un comandante de la reserva naval real que se enfrenta a diversas misiones peligrosas.

Luego de 15 años protagonizando al personaje en películas, como “Casino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “007 Skyfall” (2012), “007: Spectre” (2015) y “No Time To Die” (2021), el artista reveló que no volvería a encarnar al espía.

Sin embargo, la industria y los fanáticos de la saga no han podido olvidar su trabajo al interpretar a James Bond, por lo que en diversas ruedas de prensa y entrevistas los periodistas no pueden evitar preguntarle sobre la influencia que este papel tuvo en su carrera artística.

¿Podría existir un James Bond gay?

El actor está enfocado en la nueva película en la que participará este año, llamada “Queer”, en la que se cuenta la historia de un estadounidense que, al luchar por dejar el consumo de drogas, se fue a México, lugar en el que encuentra el romance junto a un hombre menor que él, según CNN.

Durante una rueda de prensa en el Festival de Cine en Venecia, en la que se presentó el largometraje, uno de los periodistas que se encontraba en el lugar le preguntó por qué el director eligió al actor para dicho papel y si existiría la posibilidad de ver a un James Bond gay.

Ante esto, el artista puso los ojos en blanco y antes de que pudiera responder, el director de “Queer”, Luca Guadagnino, interrumpió para expresar: “Chicos, seamos adultos en la sala por un segundo” mientras levantaba las manos, de acuerdo con The Washington Post.

Continuó haciendo una broma en la que explicó: “No hay forma de que nadie pueda saber jamás los deseos de James Bond. Lo importante es que cumpla bien sus misiones”. Por su parte, Daniel Craig intentaba sostener la postura y no soltar una carcajada por la respuesta de Guadagnino.

Pese a que el actor nunca respondió dichas preguntas, su director les comentó a los periodistas que él pensaba que el artista le iba a negar la propuesta del papel: “Nunca va a decir que sí, pero dijo que sí, y el sí fue un sí rotundo. Es uno de los mejores actores, es un privilegio trabajar con alguien como él”, según CNN.