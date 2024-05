Con tristeza.

Así dijo sentirse la boricua Patricia Corcino luego de que le mostraran un vídeo en el que los puertorriqueños celebraran su salida del reality show de Telemundo, “La Casa De los Famosos”.

Fue en el programa “La mesa caliente” que emite la mencionada cadena, donde su compatriota Giselle Blondet, además de aclararle de que en Puerto Rico sí se sabe lo que es una alberca, también le preguntó cómo se sentía de ver la algarabía de los boricuas ante su eliminacion del reality.

“Yo solamente me tengo que basar en mi participación y en lo que yo sí hice ahí adentro. Como se quieran ver las cosas, vivimos en el mundo de las comunicaciones, yo no lo puedo controlar, no pretendo controlarlo. ¿Que da tristeza?, claro que da tristeza porque al final somos dos compatriotas, dos madres, dos mujeres empoderadas que ambas competimos de una manera extraordinaria y única dentro de La Casa de los Famosos”, comenzó diciendo ante la pregunta de Blondet.

“Que se vea en esa forma o que no se quiera ver en esa forma, vuelvo y repito, sé lo que es el mundo de las comunicaciones, sé lo que es el mundo digital y no hay nada más que podemos hacer”, recalcó.

El pasado lunes fueron muchos los que acudieron a las redes sociales para expresar su alegría y satisfación por la expulsión de quien fuera presentadora del programa Lo Sé Todo (Wapa TV).

De hecho, se volvió viral un vídeo del famoso local en Hato Rey en donde se puede ver al público brincando y gritando ante la salida de la boricua. En ese mismo lugar hace unas semanas se celebraba la salvación de la también puertorriqueña Maripily en el famosos reality.

Cabe recordar que el rechazo de la mayoría de los puertorriqueños a hacia Patricia Corcino, quien entró hace más de un mes a la casa, se debe a los problemas que tuvo con Maripily dentro de la competencia.

Según los seguidores de este reality, Corcino traicionó a Maripily y le hizo la vida imposible cuando esta última la recibió con los brazos abiertos al entrar en marzo a la casa.

Maripily, quien se ha ganado el corazón de los puertorriqueños desde que comenzó el reality en enero, subió a Patricia Corcino a la suite del líder de la semana cuando ganó el reto, pero unos días después se formó una guerra y la exesposa de Dalex se unió al equipo de Lupillo Rivera quien se ha ido en contra de Maripily durante casi toda la competencia.

Asimismo, Patricia buscaba estrategias de sus compañeros para sacar a Maripily de la competencia porque, según ella, no merecía seguir compitiendo por mal comportamiento.

Todas esas cosas al parecer no provocaron que el público boricua la apoyara y hoy día es una de las eliminadas del reality.