Cuando se trata de historias bíblicas adaptadas para el cine y la televisión, la comunidad de fe cristiana y otras audiencias han reconocido a través de los años muchísimos proyectos como interpretaciones aproximadamente fidedignas, icónicas e inspiradoras del género. Entre ellas “Los Diez Mandamientos” (1956), “Jesús” (1979), “La Pasión de Cristo” y “La Biblia” (2013).

Sin embargo, con el pasar del tiempo y el continuo desarrollo de la fe al igual que las preferencias de entretenimiento audiovisual, se ha desarrollado un hambre por adaptaciones más genuinas y personales.

Cabe mencionar que estas preferencias, las cuales luego se han convertido en demandas de las audiencias, incluyen también el deseo de menos intervención creativa por parte de Hollywood y las grandes casas productoras hacia los artistas encargados de estos proyectos. Intervenciones que, las audiencias indican, han mezclado intereses y agendas políticas o sociales en el contenido que se produce.

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Todo esto y algo más, ha impulsado el desarrollo de series como “The Chosen”, la cual regresa esta próxima semana con su sexta y penúltima temporada.

Este proyecto televisivo, que sigue la historia del ministerio de Jesus y sus discípulos, ha roto récords durante sus años de desarrollo, logrando convertirse en la producción audiovisual más grande en recibir financiamiento colectivo por parte de su propia audiencia y obtener el récord Guinness por ser la serie de streaming más traducida; su primera temporada está disponible en 125 lenguajes.

Ahora, “The Chosen” tiene un nuevo reto: adaptar las últimas horas previo a la crucifixión del Mesías. En esta nueva temporada nos reencontramos con el líder religioso y sus seguidores, quienes se enfrentan a la traición de Judas y la serie de eventos que la misma desencadenan.

Una de mis cualidades favoritas acerca de esta serie es que entre los demás proyectos fílmicos y televisivos acerca de la historia de Jesus, “The Chosen” se destaca por ser el único en tomarse el tiempo para desarrollar al mínimo detalle las adversidades y prosperidades de estos personajes.

Cada episodio se enfoca en presentar con claridad el lado humano de estos individuos que hoy en día muchos admiran como “santos”, pero que en su momento fueron personas tradicionales que eran atacadas por la duda, miedo y circunstancias políticas, económicas y sociales como cualquier otra. Circunstancias que, en el peor de los casos, llevaban a su flaqueo en la fe, o, en el mejor de los casos, una evolución mayor en su espiritualidad. Así que me alegra reportar que esta característica continua muy presente en esta nueva temporada.

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En medio de la tumultuosa situación del arresto de Jesús, vemos a través de actuaciones sólidas y un libreto emotivo, como los discípulos luchan con fuertes emociones que les impiden aplicar las enseñanzas de su maestro en el momento en el que más las necesitan. Algo que encontré muy apropiado y refrescante en lo que corresponde a la interpretación de este instante en la vida de estos personajes.

De igual forma, la temporada se adentra en la deliberación y juicio acelerado de Jesús a manos del Sanhedrín, quienes son efectivamente presentados como personas gobernadas por su miedo que estaban dispuestas a traicionar lo que creían por obtener el resultado que deseaban. Me gusto mucho que el libreto profundiza en las minucias de la naturaleza política y religiosa, incluyendo el reconocimiento y debate de la posición delicada en la que estos líderes y jueces de la fe judía se estaban colocando ante los ojos de su pueblo y Roma.

Por otro lado, encontré muy ingenioso de parte de la serie el que Judas sea colocado en medio del desarrollo de este juicio. Algo que no es exactamente sacado de la biblia pero, considerando el ángulo y argumento que “The Chosen” hace relacionado a las intenciones detrás de la traición de este personaje, hace mucho sentido que desee involucrarse un poco más en el asunto.

Judas, interpretado por Luke Dymian (“Home Invasion”) en esta adaptación, ha sido uno de mis personajes favoritos, ya que la producción y el actor se alejan de proveer una interpretación vilipendiada del personaje. En cambio, señalan con certeza la tragedia espiritual y terrenal de su situación.

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Si eres fan de la serie o estás al tanto de las noticias de la industria, tal vez te habrás enterado a través de la campaña de mercadeo de esta temporada que la historia ha comenzado a profundizar y adentrarse en el ámbito sobrenatural de estos eventos. Y si, hablo acerca de la interpretación de ángeles durante varias escenas de los seis episodios. Estos ángeles, los cuales se pueden ver en un vistazo compartido por el creador y director de la serie, Dallas Jenkins, han causado mucha controversia entre la fanaticada y la comunidad cristiana debido a su estilo visual. Algunos han expresado quejas meramente por no favorecer la elección del maquillaje y efectos especiales y otros han expresado una oposición a que sus aspectos físicos sean inspirados en distintas razas y culturas terrenales. Así que me gustaría aportar mi granito de arena en el tema.

Lo primero es que creo que debemos recordar que la Biblia llega hasta cierto punto con la descripción física de los arcángeles, que son el tipo de ángeles que se interpretan en esta temporada. Varios libros y versículos bíblicos proveen una descripción general de estos seres pero nada que entre en lujo de detalle. Así que siempre ha habido un espacio para aplicar la licencia creativa cuando se interpretan en alguna producción audiovisual. Y segundo, entiendo que al principio es algo drástico e impactante el observar estos personajes pero, en lo personal, pienso que es una versión fresca e interesante de los mismos, la cual se aleja de tendencias usuales y obvias que hemos visto anteriormente en proyectos dentro de este género. De igual forma, el elemento de que se vean como personas nativas a distintas razas y culturas le añaden un nivel de familiaridad humana, algo que “The Chosen” siempre ha favorecido para no distanciar demasiado el mundo sobrenatural del nuestro.

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Ahora bien, como digo una cosa, digo la otra. A pesar de que entiendo las intenciones de la serie al implementar estos elementos ahora, los considero un tanto innecesarios para transmitir su punto. Y lo mismo opino acerca de un momento durante el primer episodio en donde Jesus utiliza sus habilidades sobrenaturales. Para mi, la serie siempre está en su mejor momento cuando se toca ligeramente ese aspecto de la historia pero se evita mostrar el panorama completo. Como dicen: a veces menos es más.

El elenco de “The Chosen” continúa haciendo un excelente trabajo durante esta temporada, en esta ocasión permitiendo que parte de los actores que antes tenían un protagonismo secundario o terciario se destaquen más. Entre ellos, Richard Fancy (“General Hospital”), quien hace un papel frustrante y despiadado como “Caifás”. Abe Bueno-Jallad (“Transcendance”) tiene mucho más que hacer durante esta temporada como “Santiago”, haciendo un buen trabajo al tomar lugar como un líder entre los discípulos mientras “Pedro” y “Juan” lidian con otros asuntos.

Vanessa Benavente (“At the Gates”) también conmueve muchísimo con su participación como la “Madre María”, quien acompaña tanto emocional como físicamente a Jesus durante este periodo doloroso de su vida. Benavente demuestra su talento al transmitir una dulzura palpable aún en los momentos más tristes.

Pero, por supuesto, Jonathan Roumie (“Jesus Revolution”) continúa brillando con su excelente interpretación de “Jesús”, logrando proyectar paz, sabiduría y poder, evitando sobreactuar o intentar interpretar divinidad visualmente. El actor también logra dar en el blanco emocionalmente con los momentos de sufrimiento físico que atraviesa el Mesías de camino a la cruz del Calvario y antes. Roumie verdaderamente nos ha regalado una de las mejores versiones de “Jesús” que hayamos visto en el medio. En mi opinión incluso sobrepasando la de Jim Caviezel en “La Pasión de Cristo”.

“The Chosen” estrena los primeros tres episodios de su sexta temporada este próximo domingo 15 de noviembre en la plataforma de streaming Prime Video y los próximos tres estrenan individualmente las semanas siguientes. Esta temporada cerrará con una película que narrará los eventos de la crucificción y que está pautada para estrenar en cines el 12 de marzo del 2027.