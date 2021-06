Nueva York – “Landfall”, el último largometraje documental de la directora Cecilia Aldarondo y producido por Inés Hofmann Kanna se presenta hoy en el Festival de Cine de Tribeca en Queens, New York.

Este trabajo artístico ofrece un retrato prismático del trauma y la resistencia colectiva tras el huracán María en Puerto Rico. La película reúne escenas de todo Puerto Rico, destacando las diferentes formas en que cada comunidad aborda su propia recuperación, teniendo como telón de fondo las protestas de 2019, que derrocaron a un gobernador.

”Landfall” fue selección oficial del Festival de Cine de Tribeca 2020 y ganador del Gran Jurado Viewfinders en el DOC NYC 2020. Dado que el Festival de Cine de Tribeca del año pasado se canceló debido a la pandemia del COVID-19, la edición de este año también rendirá homenaje a las películas y a los cineastas que no pudieron estrenarse en persona, presentando títulos selectos de 2020 en una categoría especial, incluyendo el conmovedor documental de la directora boricua Aldarondo.

El festival este año, que comenzó el miércoles 9 de junio y se extenderá hasta el lunes 20 de junio, presenta una cartelera robusta de películas sobre Puerto Rico o creadas por cineastas por puertorriqueños.

“Landfall” habla de las visiones, a menudo opuestas, del futuro de Puerto Rico después de María. Poniendo en primer plano la crisis de la deuda de $72.000 millones que precedió a la tormenta y agravó su impacto. El largometraje de Aldarondo explora los legados entrelazados del colonialismo, las industrias explotadoras y el capitalismo del desastre, así como las barreras que crean para la recuperación.

El público puertorriqueño podrá ver “Landfall” el lunes, 12 de julio, en Sistema TV (PBS) como parte de la 34ª temporada del programa POV. La película también estará disponible en streaming de forma gratuita en pov.org desde el 12 de julio hasta el 11 de agosto de 2021.

“Landfall” es una coproducción de POV e ITVS, en asociación con Latino Public Broadcasting.

La documentalista, directora y productora Cecilia Aldarondo recibió la beca Guggenheim en el 2019, fue dos veces becaria de la MacDowell Colony y becaria de Women at Sundance en el 2017. Aldarondo, puertorriqueña en la diáspora, ha sido nominada en el 2021 al Independent Spirit Award “Truer Than Fiction”. El premio reconoce el talento emergente más destacado en la dirección de películas de no ficción.