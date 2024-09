ESPN ha dejado de transmitir en una de las principales cadenas por segundo año consecutivo durante el torneo de tenis U.S. Open y en medio del primer fin de semana completo de fútbol americano universitario.

Los canales de Disney Entertainment se apagaron en DirecTV el domingo por la noche después de que las partes no pudieron llegar a un nuevo acuerdo de transmisión.

La medida enfureció a algunos fanáticos de los deportes, quienes publicaron su descontento en las redes sociales. Y la Asociación de Tenis de Estados Unidos no estaba contenta con otra disputa de transmisión.

ESPN estaba transmitiendo la cuarta ronda del U.S. Open cuando salió del aire en DirecTV a las 7:20 p.m.

Eso fue media hora antes del inicio del partido entre Frances Tiafoe, un estadounidense que llegó a las semifinales del U.S. Open 2022, y Alexei Popyrin, un australiano que eliminó al campeón defensor Novak Djokovic el viernes. “Es decepcionante que los fanáticos y espectadores de todo el país no tengan la oportunidad de ver a los mejores atletas de nuestro deporte participar en el Abierto de Estados Unidos de 2024 debido a una negociación no resuelta entre DirecTV y Disney, lo que resultó en la pérdida de acceso a ESPN. Tenemos la esperanza de que esta disputa se pueda resolver lo más rápido posible”, dijo la USTA en un comunicado.

También sucedió 10 minutos antes del inicio del partido de fútbol americano universitario entre LSU, número 13, y Southern California, número 23, en Las Vegas.

Las estaciones propiedad de ABC en Los Ángeles; el Área de la Bahía de San Francisco; Fresno, California; Nueva York; Chicago; Filadelfia; Houston; y Raleigh, Carolina del Norte, también dejaron de transmitir DirecTV.

El año pasado, Disney y Spectrum, el segundo proveedor de televisión por cable más grande del país, estuvieron involucrados en un impasse de casi 12 días hasta llegar a un acuerdo horas antes del primer juego de la NFL del lunes por la noche de la temporada.

DirecTV dijo que Disney ofreció una extensión para mantener los canales en antena a cambio de que DirecTV tenga que renunciar a todas las futuras demandas legales de que su comportamiento es anticompetitivo.

“Walt Disney Co. se niega una vez más a rendir cuentas a los consumidores, socios de distribución y ahora al sistema judicial estadounidense”, dijo Rob Thun, director de contenido de DirecTV, en un comunicado. “Disney se dedica a crear realidades alternativas, pero este es el mundo real en el que creemos que uno se gana la vida y debe responder por sus propias acciones. Quieren seguir buscando las máximas ganancias y el control dominante a expensas de los consumidores, lo que les dificulta seleccionar los programas y deportes que desean a un precio razonable”.

DirecTV tiene 11.3 millones de suscriptores en Estados Unidos, según Leichtman Research Group, lo que la convierte en el tercer proveedor de televisión de pago más grande del país.

Dana Walden y Alan Bergman, copresidentes de Disney Entertainment, y el presidente de ESPN Jimmy Pitaro emitieron una declaración conjunta instando a DirecTV a finalizar un acuerdo.

El comunicado añadió que “si bien estamos abiertos a ofrecer a DirecTV la flexibilidad y los términos que hemos extendido a otros distribuidores, no entraremos en un acuerdo que subestime nuestra cartera de canales y programas de televisión. Invertimos significativamente para ofrecer las marcas número uno en entretenimiento, noticias y deportes porque eso es lo que nuestros espectadores esperan y merecen”.

El impasse se produce en un momento en que las cadenas y los distribuidores siguen estando en desacuerdo sobre el contenido. A los distribuidores y suscriptores les gustaría ver un modelo en el que puedan comprar canales a la carta en lugar de suscribirse a un paquete de paquetes.

Los distribuidores también están frustrados con las compañías de producción que ponen parte de su programación premium en plataformas directas al consumidor antes de que aparezca en los canales. DirecTV citó la miniserie “Shogun” que apareció en Hulu antes que FX.

“La frustración de los consumidores está en su punto más alto, ya que Disney traslada a sus mejores productores, programas más innovadores, equipos de primer nivel, conferencias y ligas enteras a sus servicios directos al consumidor, mientras hace que los clientes paguen más de una vez por la misma programación en múltiples plataformas de Disney”, dijo Thun. “La única magia de Disney es forzar el aumento de los precios y al mismo tiempo hacer desaparecer su contenido”.

Además de todos los canales de la cadena ESPN y las estaciones propiedad de ABC, los canales de la marca Disney Freeform, FX y National Geographic dejaron de estar disponibles en DirecTV.