Con mucho vacilón y buenas vibras, seis estrellas de la farándula y deportes tuvieron que sacar la astucia a pasear por la cocina en el primer episodio de “Super Chef Celebrities”, el nuevo “reality competition” de Wapa Televisión.

La influencer Miss Gala, el campeón de boxeo Iván Calderón, la cantautora Melina León, la presentadora de televisión Saudy Rivera, el creador de contenido Luis Morales “Bebesauro” y el productor Luisito Vigoreaux llegaron con los nervios de punta al estudio, donde fueron recibidos por el comediante Luis Ponce, quien tiene la responsabilidad de dirigir la primera temporada de la producción local.

Rápidamente, los competidores abrieron los sobres violetas, que contuvieron los ingredientes para la receta de la noche: pechuga de pollo rellena de mofongo con arroz mampostea’o. La noticia puso más nerviosa a Miss Gala, quien comenzó a pedir “ayuda celestial” numerosas veces, al tiempo que el “Iron Boy” reconoció que el deporte del toma y dame es lo suyo.

Los jueces, compuestos por los chefs Giovanna Huyke y Enrique Piñeiro, y el “Pitmaster” Edgardo Lucca Pérez, tuvieron la difícil tarea de evaluar las confecciones de los presentes, quienes sintieron la presión de cocinar bien, sumado con la obligación de limpiar sus cocinas antes de que acabara el tiempo.

En el primer reto, las mujeres lograron salir airosas. Rivera, aunque su plato quedó algo salado, tuvo la mejor presentación. León, por otro lado, logró hacer la receta asignada con facilidad, aunque sugirieron que le bajara un poquito a la pimienta. No obstante, la sorpresa de la noche fue Miss Gala, quien logró montar un plato balanceado que, aunque podía contar con más sabor, el mismo se dejó comer.

No obstante, los hombres no domaron el reto. “Bebesauro” tuvo problemas al dejar resecar el pollo, dejar los palillos dentro de la proteína, y no cocinar bien el arroz, aunque Huyke comentó que el mismo no tenía mal sabor. Calderón, por otro lado, no logró convencer al panel de jueces con su cantidad generosa de comida dado que el relleno de mofongo necesitaba más cariño. Vigoreaux, aunque intentó jugar con su plato, su movida lo traicionó, al utilizar un aji dulce que impactó el sabor del mampostea’o y dejar los palillos de su pollo relleno.

Por consiguiente, las féminas quedaron a salvo en su primer reto, mientras que los caballeros tendrán que ir a “la vara”.

Ya hay giros sorpresas

Al finalizar el reto, Ponce anunció que los participantes tendrán una opción para cambiar el rumbo del juego con sus tenedores dorados, que los acumularán según su desempeño en la confección del plato principal.

Estos tenedores podrán usarse como divisa para comprar beneficios que ayuden a los participantes a tener un pie adelante en la competencia o atropellar el desempeño de su compañero, como acortarle el tiempo en la cocina. Para este primer reto, León acumuló 21 tenedores, Saudy consiguió 17, Miss Gala y Vigoreaux obtuvieron 15, Calderón generó 14, y Bebesauro ganó 13.

Mañana, los otros seis participantes, compuestos por el modelo Giancarlo Cavallero, la empresaria Jennifer Fungenzi, la actriz Yaiza Figueroa, el actor Braulio Castillo, hijo, el influencer Franco Micheo, y la presentadora Gricel Mamery, llegarán al estudio a poner su habilidad detrás de la estufa a prueba.