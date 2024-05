Una experiencia distinta. Una prueba de paciencia. Otro reto por conquistar. Una oportunidad de vida.

Eso dijeron varios de los 12 competidores que desde mañana demostrarán su ingenio y talento detrás de la estufa en “Super Chef Celebrities”, el nuevo “reality show” de Wapa Televisión que buscará a la próxima estrella de la cocina.

La competencia, que se transmitirá de lunes a viernes, de 7:00 de la noche por el canal 4, pondrá a prueba las destrezas culinarias de personalidades boricuas que se han destacado en diferentes facetas, como actuación, música, animación, deportes, baile, modelaje, moda y creación de contenido para redes sociales.

Cada semana habrá participantes que estén a salvo y otros que quedarán “en la vara”, la manera en que van a clasificar a los nominados. Mientras tanto, unos pocos no correrán con la misma suerte y se irán directo “al fogón”, donde uno estará en riesgo de eliminación y perder la oportunidad de ganar un gran premio de $40,000.

Primera Hora visitó el estudio donde se realizará la producción local y habló con algunos participantes que aceptaron el reto y buscarán conquistar al público boricua, así como el panel de jueces compuesto por los chefs Enrique Piñeiro y Giovanna Huyke, y el “pitmaster” José Edgardo Lucca con su creatividad e ingenio en la gastronomía.

“Como nene chiquito” Luis Vigoreaux

El productor Luis Vigoreaux aseguró que “Super Chef Celebrities” ha demostrado ser una “experiencia distinta” a la que ha tenido en los últimos 38 años trabajando en la pantalla chica, donde las sorpresas y retos se han convertido en la orden del día. Igualmente, el expresentador de “Conecta’os por la cocina” manifestó que llegar al programa junto a los otros 11 colegas se sintió como una “reunión en familia” donde la camaradería ha triunfado.

“Ya yo he llevado 17 años de cocina, ya sea a través de la comedia o a través de un programa culinario. De momento, aquí tienes nuevos elementos, como la llegada de artistas e ‘influencers’, así que yo me lo estoy disfrutando, parezco como nene chiquito”, expresó el productor.

De hecho, el experimentado animador manifestó que aún con la experiencia culinaria en el pasado, la competencia ha comprobado que todavía existe la tensión de querer dejar una buena impresión con sus confecciones.

“Uno no quiere lucir mal y que la gente venga y te diga que no sé cocinar... Yo cocino unas cosas, pero no cocino todo. Y en mi programa yo tenía siete asistentes, aquí estoy yo solo”, sostuvo Vigoreaux, entre risas.

Desde las recetas sorpresas hasta el tiempo definido, Vigoreaux manifestó que los retos de la nueva producción televisiva han puesto a prueba sus destrezas.

“No va a pasar nada que no me haya pasado, no me va a sorprender que se me queme la comida, que me falten ingredientes, que se me quede algo que necesite, tener que modificar; esto es algo que ya he experimentado por varios años”, expresó.

“Un proceso de aprendizaje” para Miss Gala

La “influencer” Miss Gala manifestó que el “reality show” la ha sacado de su zona de comodidad, donde la estructura y el orden son clave para triunfar en la cocina, a diferencia de su contenido en las redes sociales, donde es libre para lucir su gusto en la moda sin límites alguno.

“Esto está retando toda mi paciencia, estoy teniendo que realmente enfocarme, irme en un silencio para poder sacar esos platos”, expresó la creadora de contenido, asegurando que las reglas y el uso adecuado de ingredientes han sido aptitudes que busca superar.

“En comparación a lo que yo hago en mi día a día, el hecho de tener que llevar un plato completo, esto ha sido un proceso de aprendizaje”, manifestó.

Sin embargo, la creativa aseguró que su arma para sobresalir en el programa televisivo será mantenerse optimista ante todo lo que venga en el espectáculo.

“Mi presencia, yo sé, que es de energia positiva, pero ya en el momento de prender esos sartenes se pone la cosa difícil”, destacó la madre de Gala y Galán.

Es por eso que la también empresaria exhortó a sus fans a que le den apoyo moral, así como “tips” para salir airosa en la competencia.

Iván Calderón se quita el sombrero hacia los chefs

De conquistar títulos en el cuadrilátero, el boxeador Iván Calderón llevará su fuerza y enfoque a los platos que confeccionará en “Super Chef Celebrities”, un proyecto que le ha enseñado las complejidades del arte culinario y lo que se requiere para confeccionar un buen plato.

“Yo hice ‘Mira quién baila’, he boxeado, ¿pero la cocina? Solo en mi casa sin presión, que es la parte difícil de esta competencia”, expresó el bautizado “Iron Boy”, destacándose su nueva admiración a los chefs y cocineros que día a día tienen que cumplir con las exigencias de sus comensales para saciar su apetito.

Calderón, además, expresó que pese a no recibir el “castigo” de otro oponente en este programa, eso no despinta el desafío que representa cumplir con una receta al pie de la letra. Sin embargo, el excampeón mundial, que será exaltado el próximo 9 de junio en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, en Nueva York, asegura que la disciplina que aprendió en el deporte del toma y dame le asegurará su pase a conseguir el premio mayor.

“Mira, he llevado las recetas al pie de la letra, a veces me he pasado unos pasos y he recibido regaños por no seguir esas instrucciones que me pidieron. Pero algo que he aprendido es que, más allá de seguir una receta tengo que también probar la comida. Así que los regañitos y halones de oreja me han venido bien”, dijo el guaynabeño.

“Un logro” para el “Bebesauro”

El influencer Luis Morales, mejor conocido como “Bebesauro”, manifestó su felicidad al salir de su rutina diaria, grabar contenido con su teléfono para sus redes sociales y poner en prueba su creatividad en “Super Chef Celebrities”.

A pesar de pasar algunas penas, como cortarse un dedo mientras cocinaba, el creador de contenido aseguró que llegar al programa “reality show” lo ha sumergido a una hazaña que no suele experimentar en su propio hogar.

“Yo soy una persona que no cocino... Bueno, cocino, pero es lo básico. Pero aquí no ha sido lo básico, aquí han sido platos de restaurantes, pero dentro de esta presión, estoy feliz, esto es un logro para mí”, indicó el graduado de Trabajo Social, quien ha conectado con más de 2.5 millones de personas en TikTok al compartir sus decoraciones y ocurrencias diarias.

El “Bebesauro” expresó también que este proyecto lo ha llevado a enfrentar uno de sus mayores miedos, quedarse estancado en medio de un reto, por lo que asegura que su mejor arma será mantener su carisma en alto lo encaminará al éxito.

“La gente tiene que estar pendiente a este show, nunca se ha dado algo igual como esto, a nivel local, así que tienen que verlo, y me tienen que apoyar”, expresó el joven, entre carcajadas.