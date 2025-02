Agradecidas y entusiasmadas, así están las “Jevas” de Teatro Breve, quienes gozan el triunfo que alcanzó su segunda película “Parto”, que en su fin de semana de estreno se convirtió en la película más taquillera en la cartelera local.

Las actrices Isel Rodríguez, Lucienne Hernández y Lourdes Quiñones celebran la acogida que recibe su más reciente proyecto fílmico desde su llegada a las salas de cine el pasado 6 de febrero, en el que llevan a la pantalla grande la historia de una madre primeriza de 40 años que contacta a sus amigas de infancia para que la asistan en su futuro alumbramiento.

“Estaba hablando con un amigo mío que me preguntaba: ‘Mira, ¿y cómo va la película?‘, a lo que yo le dije que no sabía, pero en mi burbuja estaba siendo muy bien recibida. Pero tener esa confirmación ahora, de que posicionó en primer lugar en su semana de estreno, ha sido muy chévere. Esto es un proyecto que le metimos mucho empeño”, resaltó Rodríguez, quien encarna a Pilar, figura que convierte sus primeros pasos en la maternidad en un espectáculo mediático.

Quiñones, por su lado, resalta que el triunfo de “Parto”, que también cuenta con la participación de Kisha Tikina Burgos, se da en un proceso en que la industria cinematográfica local busca realizar trabajos que reflejen nuestro día a día con personajes, “que hablen como nosotros”.

“Esto es una característica del trabajo que llevamos haciendo por 19 años con Teatro Breve, que es presentar la cotidianidad de Puerto Rico; escribir de las historias que conocemos, de nuestras experiencias, de lo que vivimos. Eso está bien plasmado en nuestro trabajo teatral, como en nuestras películas”, contó la artista que da vida al personaje de “Agnes”.

“Desde Hollywood ha habido una movida para contar las historias desde otros lugares que se considerarían, de alguna manera, minoritarios. No sé si ya somos minoritarias, las mujeres, pero creo que el liderato femenino en Puerto Rico sigue en aumento y también esta película lo demuestra, que existe, que tenemos el espacio para hacer nuestras propuestas, y que el público también quiere escuchar nuestrar historias, nuestros puntos de vista”, resaltó.

Hernández, quien se destaca como actriz y guionista del largometraje, resaltó que más allá del aspecto creativo, trabajar con “Parto” llevó al colectivo a continuar con su misión de ofrecer historias originales, sólidas y relevantes para la audiencia, desde el séptimo arte.

“Ya hicimos una película, que fue ‘Picando alante’, que estuvo superbuena, que tuvo una muy buena acogida, y es una película que nos hace sentir superorgullosas, que es una buena historia contada con buenas actuaciones, con un buen guion, se vio superbién. Así que ya hicimos una, ahora con la próxima tenemos que representar, no podemos pachorrear”, resaltó.

Mientras que las Jevas continúan su trayectoria de más de 19 años en los escenarios, ya sea desde las tablas o su espacio radial “Hazme café” en Estereotempo 96.5 FM, tienen en el tintero varios proyectos.

“Estos son planes que tenemos, no sabemos si va a pasar, pero de que estamos trabajando con algo que involucre más los ‘preteens’ o ‘teens’, y muchos de nuestros fans quieren llevar a sus hijos a las presentaciones de Teatro Breve, que no son ‘PG’, así que tenemos el reto de poder hacer algo más familiar”, expresó Hernández, quien tiene en consideración colaborar con las “Realhouse Housewives of Miramar”, ya sea en el teatro o el cine.

“Hay planes, lo que no hay todavía son chavos”, dijo entre risas.

Mientras tanto, Rodríguez insistió en que Teatro Breve se encuentra listo para lanzar un “full musical”.

“Eso es algo que estoy empujando y estoy lista, me estoy entrenando ahora mismo”, dijo la actriz, quien pronto interpretará a “Regina” en el musical “Rock of Ages”, que se presentará desde el 28 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.