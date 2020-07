Las estrellas de la música siempre han inspirado al cine, pero lo cierto es que el fenómeno de Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury no se veía en mucho tiempo.

Los cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor actor para Rami Malek, y su recaudación mundial de US$ 900.8 millones despertaron una especie de frenesí de los estudios y productoras para sacar adelante biopics de cantantes, algunos ya listos y que ahora esperan llegar a los cines y hacer frente a la compleja situación que viven las salas debido a la pandemia.

Una de las cintas que está generando mayores expectativas es Respect, el filme biográfico sobre Aretha Franklin, que tiene fecha de estreno en Estados Unidos programada para el próximo 25 de diciembre y que cuenta con la ganadora del Oscar Jennifer Hudson interpretando a la reina del soul. En el filme, dirigido por Liesl Tommy y que recorre la vida y ascenso a la fama de Franklin, también actúan Forest Whitaker, como el padre de la cantante; y Marlon Wayans como su mánager y primer esposo, Ted White.

Aunque la cinta se rodó a fines de 2019, el proyecto lleva años en diferentes etapas e incluso la propia Aretha Franklin participó en él antes de su muerte, en agosto de 2018, y le dio su aprobación a la elección de Hudson en el rol principal. Ambas incluso se reunieron en varias ocasiones a discutir el papel. Y aunque nadie ha visto aún el filme, los expertos ya apuestan por Jennifer Hudson como carta para el Oscar a Mejor actriz.

La artista, en todo caso, parece que tendrá una dura competencia en una cantante que aborda su primer protagónico en cine, ni más ni menos que interpretando a otra leyenda. La nominada al Grammy Andra Day protagoniza The United States vs. Billie Holiday, lo nuevo de Lee Daniels (Precious) sobre la influyente estrella del jazz. El filme se basa en uno de los momentos más intensos en la vida de Holiday, el juicio que enfrentó por posesión de narcóticos en el que se vio envuelta y que incluyó una operación encubierta a cargo de un policía con quien tuvo un tormentoso romance. El elenco también lo integran Trevante Rhodes, Garrett Hedlund y Natasha Lyonne, entre otros. La cinta aún no tiene fecha de estreno en Estados Unidos, pero debiera ocurrir antes del periodo de calificación para el Oscar, ampliado este año por la Academia a raíz del coronavirus, que vence el 28 de febrero.

Hay más. En los próximos meses debería estrenarse Stardust, de Gabriel Range, un esperado drama biográfico centrado en David Bowie y en torno al que surgen altas expectativas respecto de la interpretación del actor Johnny Flynn. La cinta narra la primera visita de Bowie (fallecido en 2016) a Estados Unidos, en 1971, y el viaje que inspiró en el artista la creación de su alter ego Ziggy Stardust. En el filme también actúan Jenna Malone y Marc Maron.

A las anteriores películas se suman otros interesantes proyectos: Timothée Chalamet será Bob Dylan en una cinta dirigida por James Mangold (Logan); el cine francés prepara un filme sobre Celine Dion llamado The power of love; Baz Luhrmann actualmente conversa con las autoridades australianas sobre la posibilidad de comenzar el rodaje de su película sobre Elvis Presley protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks; el cineasta Sacha Gervasi prepara una cinta sobre Boy George, y Bradley Cooper podría interpretar a Barry Gibb en el un filme sobre los Bee Gees.