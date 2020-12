La definición del cine como “escape” nunca ha sido más real que en el año 2020. En medio del encierro, el séptimo arte nos invitó a transportarnos a diferentes partes del mundo, distintas épocas, pero lo más importante, a ponernos en los zapatos de otros.

El cierre de los cines y la ausencia de proyectos de alto presupuesto -que incluye al cine de superhéroes- abrió paso a que propuestas medianas e independientes ocuparan el “spotlight” por primera vez en años. Además, colocó a compañías como Netflix en una posición de ventaja en la carrera por el Oscar y otros premios que celebran lo mejor del año que termina.

PUBLICIDAD

Películas de la principal plataforma de “streaming” como “Da 5 Bloods” del director Spike Lee y “The Trial of the Chicago 7” de Aaron Sorkin se posicionan entre las más celebradas del año junto a “Mank” y “Ma Rainey’s Black Bottom”. Esta última nos regala al fallecido Chadwick Boseman en su última actuación, para muchos la mejor de su carrera.

Otras plataformas no se quedaron atrás, con Amazon Prime luchando fuertemente con títulos aclamados como “Sound of Metal”, “The Vast of Night” y la antología “Small Axe” del director Steve McQueen (12 Years A Slave).

Sin más preámbulos, las 10 Mejores Películas del 2020.

10. Sound of Metal

El actor Riz Ahmed nos obsequia la mejor actuación de su carrera en “Sound of Metal”, un extraordinario e inclusivo experimento en diseño de sonido. Con una secuencia inicial tan ruidosa que hace que un concierto de Metallica suene como radio AM, queda claro que lo que está por venir es una propuesta inmersiva como ninguna otra. Con el ritmo del pedal retumbando en el pecho de la audiencia y la potente voz de Lou (Olivia Cooke) como pie para el apasionado baterista, Ruben (Ahmed), la banda da inicio a lo que será la última presentación de batero con un set oídos saludables. Para su próximo show, Ruben ya ha perdido un 80% de su audición. Es aquí donde realmente empieza la historia de Ruben, una de pérdida, adicción y superación que utiliza un diseño de sonido innovador para insertar a la audiencia en la historia de manera que la pérdida de protagonista también sea la suya. Es un admirable experimento que trasciende el “gimmick” cuando abre las puertas a una experiencia empática que rara vez se apodera del cine.

PUBLICIDAD

Disponible en Amazon Prime Video.

9. Never Rarely Sometimes Always

En el cine, un viaje impromptu a la Ciudad de Nueva York con dos adolescentes usualmente viene acompañado de aventura, risas y enredos, pero no en este importante drama de la directora Eliza Hittman. Sidney Flanigan debuta con estruendo en la actuación como Autumn, una adolescente que embarca en un viaje con su prima para someterse a un aborto en secreto tras un embarazo no deseado. La propuesta de Hittman se desarrolla con urgencia, pero nunca con sensacionalismo o sermoneo. En cuanto a historia sobre el derecho de una mujer a escoger lo que sucede con su cuerpo y el invasivo proceso, “Never Rarely Sometimes Always” es el nuevo y elevado estándar.

Disponible en Video On Demand.

8. Charm City Kings

El boricua Ángel Manuel Soto (La Granja) arroja luz a una subcultura de motociclistas en Baltimore en esta impresionante propuesta cinematográfica que trabaja sus momentos más íntimos con la misma elegancia de sus secuencias más emocionantes. En esencia, “Charm City Kings” es una historia de madurez y cuento con moraleja, de esos que no escasean en Hollywood. Sin embargo, las actuaciones de sus actores principales -liderados por Jahi Di’Allo Winston- y la dirección de Soto elevan esta propuesta a una de las más destacadas del año 2020. Con un tema delicado en sus manos, Soto fácilmente pudo haber caído en la glorificación de un estilo de vida que lleva a tomar malas decisiones. Pero en su misión de ser auténtico en la representación de esta subcultura, Soto ayuda a que la cinta logre trascender los más comunes clichés del cine.

PUBLICIDAD

Disponible en HBO Max.

7. Da 5 Bloods

Delroy Lindo lidera una cinta de elenco del director Spike Lee con una soberbia actuación digna de todos los premios existentes. La película, una de las propuestas de Netflix para competir por premios este año, sigue a un grupo de veteranos que regresan a Vietnam en busca de un tesoro que ellos y su líder caído lograron esconder durante la guerra. El emotivo drama explora las consecuencias de la guerra y como esta se queda con nosotros para siempre. Similar a otras propuestas del director estadounidense, “Da 5 Bloods” está repleta de ideas - unas aterrizan y otras no - además de momentos de pura genialidad y tensión.

Disponible en Netflix.

6. Promising Young Woman

En el 2020 no hubo una película más difícil de predecir que “Promising Young Woman”, una historia de venganza como nunca la habías visto. Carey Mulligan nos obsequia la mejor actuación de su carrera como Cassandra, una mujer que, tras abandonar la escuela de medicina por razones que luego serán evidentes, desarrolla un plan para vengarse de hombres que intentan aprovecharse de mujeres en sus momentos más vulnerables. Pero más que un simple relato de venganza, la cinta de Emerald Fennell busca exponer las hipocresías de una sociedad machista y el tipo de comportamiento despreciable en los hombres por el que históricamente nos hemos hecho de la vista larga.

Disponible en cines.

5. Minari

Steven Yeun y Han Ye-ri lideran esta inspiradora historia semi biográfica del director y guionista estadounidense, Lee Isaac Chung, sobre una familia de inmigrantes de Corea del Sur que llegan a los Estados Unidos en busca del Sueño Americano en la década de los ochenta. Mediante dos de las mejores actuaciones del año y una hermosa fotografía, Chung cuenta una historia universal de asimilación que resonará con miles de familias de diferentes culturas. Las mismas familias que se embarcan en la búsqueda de una estabilidad económica que pudiese redundar en una mejor vida para sus hijos.

PUBLICIDAD

Estará disponible en cines en febrero.

4. A Sun

Este tesoro, el cual se esconde desde principios del año 2020 en el extenso catálogo de Netflix, examina el suicidio, la pérdida y el drama familiar sin sumergirse en el melodrama. En sus dos horas y media de duración, esta cinta taiwanesa sigue a una familia que debe levantarse una y otra vez a consecuencia de las decisiones de sus hijos, dos polos opuestos. Exenta casi por completo de sentimentalismo forzado, “A Sun” deja que sean las líneas de diálogo honestas y las acciones en pantalla lo que cuente esta épica dramática que se extiende a través de los años de una familia fracturada por las distintas circunstancias.

Disponible en Netflix.

3. Nomadland

Cuesta creer que la misma persona que tendrá la tarea de introducir a los Eternals en el Universo Cinematográfico de Marvel es la misma que durante los próximos meses sonará fuerte en la conversación de los Oscar, en especial en esas categorías principales de Dirección y Mejor Película, siempre elusivas para mujeres y otras minorías. Su nombre es Chloé Zhao, directora china que este año completa lo que bien podría pasar como una trilogía extraoficial sobre el Oeste Americano. Frances McDormand regresa a la carga con otro rol que le permite sumergirse en la melancolía que ha perfeccionado a través de los años. Aquí, como una viuda llamada Fern que un día se levanta y decide convertirse en nómada, la veterana actriz ofrece destellos de optimismo y esperanza, aún cuando la directora -adaptando la novela homónima de la autora Jessica Bruder- se esfuerza por presentar las dificultades de un estilo de vida migratorio.

PUBLICIDAD

Estará disponible en cines en febrero.

2. Ema

Dos excelentes actuaciones y una electrizante dirección no evitan que “Ema”, del chileno Pablo Larraín (Jackie) sea una película increíblemente difícil de digerir. Con su más reciente propuesta provocadora, Larraín explora la complicada emancipación de las más comunes convenciones sociales como las relaciones y estructuras familiares a través de Ema, una bailarina de reggaetón que se mueve al ritmo de sus traumas y un deseo de ser libre. En un mundo ideal, la actriz Mariana Di Girólamo estaría entre las favoritas para el Oscar de Mejor Actriz en 2021.

1. Ya No Estoy Aquí (I’m No Longer Here)

Para Ulises, el líder de una pandilla que se hace llamar los Terkos, su llegada urgente a los Estados Unidos es un doble sacrificio. Por una parte, debe alejarse de su familia para protegerlos de la criminalidad rampante de Monterrey. Por otra parte, se ve forzado a decirle adiós a una subcultura de baile con elementos marcados de Colombia y una inclinación por la cumbia. Viviendo indocumentado en los Estados Unidos, seguimos a Ulises mientras forcejea con la transculturación, la barrera del lenguaje y los interminables obstáculos que se presentan con ser inmigrante. El director Fernando Fría de la Parra se acerca a estos temas con respeto y honestidad en lugar de sensacionalismo. Junto a un impresionante debut de Juan Daniel García Treviño como Ulises, Frías de la Parra ha confeccionado la mejor película del 2020.

Disponible en Netflix.