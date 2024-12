Lo que comenzó como una simple idea del director Eduardo “Transfor” Ortiz después de una conversación con José Anibal Laureano Colón, mejor conocido como Chicky Starr, durante la filmación de “jQué joyitas!” en 2011 finalmente llegó a la pantalla grande.

Inspirado por las anécdotas de Chicky Starr sobre el fascinante mundo de la lucha libre, Transfor inicialmente pensó en una película biográfica sobre el legendario “rudo” boricua.

Sin embargo, al contactar a otros luchadores se percató que esta no era una historia de un solo hombre, sino de toda una generación que marcó a la cultura popular de Puerto Rico a través del programa “Las Súper Estrellas de la Lucha Libre” .

“Esta travesía empezó filmando ‘¡Qué joyitas!’ en 2011, porque Chicky Starr salía en la película y después que filmó no pude aguantar más y le pregunté: ‘¿cómo es esto de la lucha?’. Cuando empezó a hablarme, estaba todo el crew observando. Tuvo un poder de atención impresionante. Las anécdotas que me empezó a contar me fascinaron y yo iba a hacer una película de Chicky inicialmente. Empecé a hablar con los otros luchadores y cada uno era tan loco como Chicky y sus vidas eran tan locas que me di cuenta que esto no era una película sobre Chicky, sino del colectivo”, contó Transfor en una entrevista con Primera Hora durante la premiere del filme la noche del martes en Plaza Guaynabo.

Así nació la película “Las Súper Estrellas de la Lucha Libre”, una cinta escrita por Jesús Rivera y Julio Román que te transporta a la época dorada de este rudo deporte y presenta un lado que muchos no conocen de los técnicos y rudos, o los buenos y los malos que eran vistos por miles de puertorriqueños en las décadas de los 80 y principios de los 90.

El largometraje arranca demostrando cómo inició la carrera de Juan Rivera, conocido en este mundo como T.N.T. o Savio Vega, dependiendo de en cuál época empezaste a ver lucha libre. Con la interpretación de Juan Pablo “Juanpi” Díaz Carrasquillo, la película muestra cómo poco a poco este joven vegalteño eventualmente se transformó en el “karateca ninja” T.N.T.

Pero, a medida que avanza el filme, el espectador se percata que esto no solo se trata de las carreras de aquellos que fueron parte de la niñez de una generación entera o cómo se ingeniaron luchas extremas con estipulaciones como el ring rodeado de alambres de púas, fuego o la inolvidable lucha de andamio a 30 pies de altura entre Chicky Starr y el Invader #3.

Y es que aunque el filme tiene muchos momentos graciosos con Luis Ponce robándose cada escena en la que aparece como Hugo Savinovich, también muestra las batallas que tuvieron muchos de estos luchadores fuera del ring.

Hugo Savinovich junto a Mariana Quiles, quien hizo de Diana, la esposa de Hugo, y Luis Ponce, quien caracterizó al legendario narrador. ( Suministrada )

Desde los problemas de Carlos Colón con las apuestas hasta la adicción de Savinovich con las drogas, Transfor no dudó en incluir cada uno de los momentos verídicos de la vida de estas leyendas. Eso incluye al capítulo más oscuro de la lucha libre puertorriqueña, la muerte de Frank Goodish, más conocido como Bruiser Brody e interpretado por Guillermo Valedón.

La película recrea cómo, la noche del 16 de julio de 1988, Brody se encontraba en los camerinos del Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, y José Huertas González, conocido como Invader #1 y personificado por Carlos Vega, le pidió que lo acompañara a las duchas, donde lo apuñaló.

Discusión entre Bruiser Brody e Invader #1 en la película "Las Súper Estrellas de la Lucha Libre". ( Suministrada )

A pesar de que el momento del apuñalamiento no se muestra explícitamente, sí se puede ver cómo Invader #1 entra a las duchas con una toalla blanca envuelta en sus manos. Luego, se escucha una discusión entre ambos y los desesperados gritos de Brody mientras es apuñalado. La escena es tan intensa que dejó un silencio sepulcral en una de las salas del cine en Plaza Guaynabo. Después, se muestra la cruda realidad de lo que provocó la muerte de Brody en la Isla.

“Cuando me llamaron por primera vez para esta película yo no la quería hacer, pero el productor me dijo: ‘La vamos a hacer contigo o sin ti, pero me conviene a mí que estés’. Llegamos a un acuerdo. No quería ser parte de la película porque no todo el mundo ve las cosas como son y ponen las cosas de otra manera”, dijo Huertas González en un aparte con este medio.

José Huertas González (Invader #1) junto a Carlos Vega, actor que lo interpretó en la película, durante la premiere en Plaza Guaynabo. ( Suministrada )

Lo cierto es que “Las Súper Estrellas de la Lucha Libre” es una película hecha para el fanático boricua que ha seguido este mundo desde que Carlos Colón, quien fue interpretado por el medallista olímpico Jaime Espinal, peleaba en cada rincón de la Isla contra Abdullah The Butcher. Son dos horas que te llevan a los ochenta, te saca un par de carcajadas y hasta unas lágrimas si eres sentimental. Es básicamente un tributo a los héroes y villanos del ayer con un buen elenco que logra cautivar tu atención de principio a fin.

¿Más películas de lucha libre?

Transfor dejó entrever que lo próximo podría ser ‘Los Rudos’, un filme dedicado a esos villanos que adoraban que el público los odiara y les gritaran palabras soeces cada vez que salían por la cortina hacia el cuadrilátero.

“Lo de ‘Los Rudos’ va a depender del apoyo del público. Ya hay ideas, pero dependemos del apoyo de la gente. No es una película fácil de hacer. Es el mismo estilo que esta, pero con más aventura”, adelantó el director a Primera Hora.

“Las Súper Estrellas de la Lucha Libre” estrena los cines de Puerto Rico a partir de este jueves, 5 de diciembre.