Muchas personas con una pareja estable no permitirían que su cónyuge tenga una aventura con otra persona, sin embargo, la actriz Esperanza Gómez ha manifestado que a su pareja le permite que tenga encuentros sexuales con otras mujeres.

A pesar de esto, Gómez le ha dejado bien claro a su esposo qué es lo que no le permite que haga con las mujeres con las que decide acostarse.

La actriz porno colombiana afirmó en una entrevista en el podcast ‘Piso Cero’, que hay tres cosas específicas que no le permite a su esposo que haga si mantiene relaciones sexuales con otras mujeres.

Lo primero que mencionó la actriz de cine para adultos es que si su esposo, a quien menciona con el nombre de Ernesto, tiene relaciones con una mujer, no puede quedarse a pasar la noche con ella, es decir, pasa su momento de placer con ella e inmediatamente debe irse.

“Yo quiero que mi marido le eche el... terminó y que la lleve o le pida un taxi. Que la vieja ahí con él arrunchaditos y abracitos... nada, eso me da celos”, expresó Gómez en el podcast.

La segunda regla que debe cumplir tiene que ver con los besos apasionados: “Él le puede, por ejemplo, dar besitos normalitos, pero si yo veo que le está dando así muy apasionados, eso también me detona celos”.

Por último, la actriz le ha exigido a su esposo que si ella no se encuentra en la ciudad y él decide estar con otra mujer, siempre debe contarle que salió con otra y que se acostó con ella. El hombre tiene un plazo de máximo cuatro días para contarle y de no ser así, esto sería causal de separación porque lo consideraría como una infidelidad.

“Si yo al sexto día me doy cuenta de que tú no me contaste, para mí es infidelidad, ¿por qué?, porque te lo quedaste, te quedaste callado, lo ocultaste’. Ahí para mí se convierte en infidelidad y al día 6 se termina la relación”.

Al parecer, la actriz tiene otro tipo de reglas con su esposo, pues manifestó que tuvo una relación con otro hombre mientras estaba en Estados Unidos, pero que tuvo que terminar con él porque era muy celoso.

“El gringo se puso celoso del colombiano. Empezó a exigir que lo dejara y me quedara solo con él. Ahí se rompió la relación” expresó.

Con ‘Ernesto’ ya lleva 17 años de relación. Lo conoció cuando tenía 16 años y al parecer llevan acuerdos mutuos con respecto a su trabajo y las relaciones con otras personas, lo que ha hecho que esta pareja perdure en el tiempo.

Sin embargo, con su pareja estadounidense parece que las cosas no resultaron, puesto que en una entrevista con Eva Rey manifestó que ya estaba en proceso de ‘chao chao’, por sus constantes mentiras y engaños.