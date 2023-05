Aunque su llegada a Imagen Televisión en México fue anunciada con bombo y platillo, Laura Bozzo no ha obtenido el éxito que se esperaba y es que su talk show “Que pase Laura” no ha logrado despuntar, incluso, en distintas ocasiones se ha llegado a asegurar que los niveles de audiencia que registra son demasiado bajos, comparados con otras emisiones similares a la suya.

Fue la propia conductora quien, durante una entrevista que dio al programa “Chisme No Like”, reveló que durante su paso por la televisora ha tenido algunos problemas que le han impedido trabajar como ella quisiera, entre ellos una enorme reducción de su equipo de trabajo y algunos problemas con sus productores.

Sin embargo, lo que la tendría sumamente molesta y preocupada es la falta de credibilidad que enfrenta este tipo de formatos, ya que reveló que por la falta de presupuesto ha tenido que presentar casos que no son reales y contratar “actores” para representarlos.

La peruana aseguró que, a pesar de estar comprometida con su público y con la causa de ayudar a quien lo necesite, no ha podido cumplir con sus objetivos pues no tiene la ayuda que necesita. “En Telemundo tenía 30 investigadores, en Televisa 25, aquí tengo cuatro”, dijo. “En este programa no puedo decirte que todo es real, no puedo, porque con cuatro investigadores es imposible”, agregó.

Por si fuera poco, Bozzo también arremetió en contra de la emisión de Azteca y la presentadora Rocío Sánchez Azuara.“Rocío no lleva casos reales, muchos casos son personificados y lo sé porque cuando yo entré a Imagen me traían muchos casos, y yo no podía verificarlos, que eran panelistas que habían estado con Rocío”.

Además lamentó que el concepto que ella hizo tan popular haya decaído con tal de sumar rating: “Se armó como un tráfico de panelistas, en el cual se les pagaba y venían, ensayaban y... eso es lo que hace Rocío, eso es lo que hacen muchos. Aquí se “prostituyó” mi programa, empezaron a llevar panelistas que sacaban de la calle, porque no era real”.

Sin embargo, detalló que ahora está trabajando con nuevas medidas para garantizar que esta situación no pase, por lo menos en su producción, ya que asegura es un mal recurrente en todos los programas parecidos al suyo.