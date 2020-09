Laura Carmine como “Paulina” entra a la telenovela “Médicos, línea de vida” (Univisión) para darle un giro impensado, que la audiencia terminará amando u odiando, pero no habrá puntos medios para ella.

Es un rol que llamó a la actriz puertorriqueña, radicada en México, por la dualidad de emociones que puede provocar entre el público, y sobre todo porque le permitió adentrarse en una personalidad que no es propiamente la villana con la que se le venía encasillando.

“Hay un personaje que hace Carlos de la Mota (”Luis Galván”), está casado, y empieza a hablar en su historia que mientras estudiaba medicina, le fue infiel a su esposa, porque realmente se enamoró de una colega, pero él decidió quedarse con su esposa por el hijo, pero el destino los vuelve a reencontrarse”, detalló ayer la boricua desde la Isla, donde está de visita a sus familiares, y a la vez, de vacaciones.

“Es un personaje que no es villana, nosotras hemos estado en esa situación, y hemos estado en la situación de la esposa; hemos estado, en un momento en nuestra vida, en los dos lados. Ya las personas podrán juzgar sobre si ’Paulina’ es buena o mala”.

Mostrar distintos matices como actriz es determinante para que la egresada de Escuela de Eduación Artística de Televisa (CEA) acoja un personaje en esta etapa de su carrera.

“Me salí un momento de la televisión, porque ya me estaban encasillando. A pesar de que he hecho muchos protagónicos, lo que más he hecho son antagónicas, y por una extraña razón, la gente ama más a los antagonistas”, expuso la protagonista de ¿Quién eres tú? junto con el actor Julián Gil.

Entre satisfacer sus valores artísticos o gustarle al público, la intérprete apuesta a la calidad del trabajo.

“No todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Mi trabajo como actriz es prepararme tanto y tanto para ese personaje que la gente se olvide que soy yo, que la gente piense que soy el personaje”.

Laura, como a muchísimos de sus colegas artistas, experimenta la paralización o posposición de algunos de sus proyectos. Lo más próximo que la ocupará será el lanzamiento de un podcast, “Ni buenas ni malas”, junto con otras dos mujeres mexicanas con quienes hablará de temas que afectan a las mujeres, desde positivos hasta negativos. Espera comenzar a grabar al final de este mes, y los contenidos los reproducirán a través de YouTube.

Trabajar en Puerto Rico es siempre un pendiente en su agenda.

“Me da gusto gritarle al mundo decir que soy de Puerto Rico. Ojalá Puerto Rico Rico creciera mucho más en cuanto a las producciones que se pueden hacer aquí”.