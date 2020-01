Faltan menos de dos días para el gran partido de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City en el Hard Rock Stadium de Miami, y la necesidad de ponerle más emoción a la incertidumbre de quién ganará el juego surge entre los aficionados y las casas de apuestas, que con tal de quedarse con el dinero de éstos abren opciones más allá de las habituales.

Claro que los fanáticos encontrarán opciones como la cantidad de yardas que sumarán los pases de Jimmy Garoppolo o cuántos pases completará, pero las más divertidas resultan las que nada tienen que ver con el juego.

¿Cuál será el color del Gatorade con el que bañen al coach ganador? ¿El MVP agradecerá a Dios en la entrevista posterior al juego? ¿Algún fanático correrá al campo de juego? ¿Cuánto tiempo durará la interpretación del himno nacional de Demi Lovato? ¿El vestido de Jennifer López mostrará su trasero? ¿Cuántas veces las cámaras enfocarán a Alex Rodríguez durante el show de medio tiempo?

En fin, que aun si no sabes nada de football nada te impide echar una que otra apuesta, porque algo habrá que te llame la atención. A continuación, algunas de las apuestas y sus probailidades:

•¿Se le olvidará a Demi Lovato la letra del himno nacional u omitirá alguna palabra? Sí (+300) No (-500)

•¿Algún jugador levantará el puño durante el himno nacional? No (-1000) Sí (+500)

•¿Algún jugador se arrodillará durante el himno nacional? No (-2500) Sí (+1000)

•¿Cuántas canciones serán interpretadas? Más de 7.5 (-145) Menos de 7.5 (+105)

•¿Cuántas canciones en español serán interpretadas? Más de 1.5 (-300) Menos de 1.5 (+200)

•¿Jennifer López cantará Jenny from the Block? Sí (-350) No (+225)

•¿Cuántos cambios de ropa tendrá Jennifer López durante el show de medio tiempo? Más de 2.5 (-160) Menos de 2.5 (+120)

•¿Cuál será la primera canción que cantará Jennifer López? On the Floor (+400), Jenny From the Block (+425), Let’s Get Loud (+450)

•¿Cuál será la primera canción que cantará Shakira? She Wolf (+250), Whenever, Wherever (+400), Dare (+550)

•¿Enrique Iglesias hará una aparición durante el medio tiempo? Sí (+500) No (-900)

•¿Se usará como utilería una bola de football en el show de medio tiempo? Si (+350) No (-600)