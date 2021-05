Miami. Leslie Grace vive con “agradecimiento” y “sorpresa” su máxima transformación: De ser la princesa de la bachata a protagonizar una de las películas más esperadas de 2021, “In the Heights”, la versión cinematográfica del musical que lanzó a la fama a Lin-Manuel Miranda, el latino más cotizado de Hollywood.

En entrevista con Efe, la artista estadounidense de padres dominicanos reveló que el personaje de Nina Rosario llegó a su vida “cuando más la necesitaba”.

“Ella y yo tenemos muchas cosas en común y es algo que me ayudó mucho como persona. Hay un gran antes y después en mí”, explicó.

PUBLICIDAD

El mayor vínculo que la une con su personaje es el de “síndrome del impostor”, pues al igual que Nina ella ha sentido que la gente va a descubrir que no merece estar donde está.

Sus palabras resultan sorprendentes en la boca de una mujer que a los 16 años fue lanzada profesionalmente como cantante por el productor Sergio George, uno de los principales colaboradores de artistas como Marc Anthony, Thalía, Jennifer López y hasta Celia Cruz.

Desde su debut con la versión bilingüe y con toques de bachata de “Will U Still Love Me Tomorrow”, Leslie Grace se convirtió en una de las estrellas más jóvenes y exitosas de la música latina.

Sin embargo, ella quería más, pues sentía la necesidad de expresarse “más allá de la música” y explorar otras aristas de su identidad estadounidense.

“Miami y Nueva York son mis ciudades. Mis influencias son desde el merengue y la bachata de mis papás dominicanos, el hip-hop y el rap, el pop en los dos idiomas. Soy una fusión de esos dos mundos y de muchos más, pues en las dos partes convergen múltiples culturas, latinas y de otros países”, señaló.

Callando voces

La noticia de que se habían abierto las audiciones para “In the Heights” llegó antes de que se sintiera lista, aunque tenía tiempo estudiando actuación, pero pensaba que no se “sentiría lista nunca”.

Reconoce que sintió el mayor “susto” de su vida cuando recibió la noticia de que había sido seleccionada para el personaje de Nina, una joven neoyorquina de padre puertorriqueño que es considerada la genia del barrio de Washington Heights, donde transcurre toda la película.

PUBLICIDAD

La acción comienza con el regreso de Nina a casa, después de un difícil primer año en la prestigiosa universidad de Stanford.

“Nunca había trabajado tan duro en mi vida como lo hice cuando me estaba preparando para ese rol. Todo fue fuerte, pero lo más intenso fue el baile”, reconoció.

Es una formación que sabe que le servirá para el resto de su carrera, pero considera que el mayor regalo de “In the Heights” es que su debut en Hollywood es con una historia que celebra quiénes son y cómo son los latinos.

“Usualmente, las historias que se hacen de familias latinas son las que enseñan la lucha, pero esta es sobre cómo vemos y disfrutamos la vida”, destacó.

En la piel de Nina, Leslie Grace aprendió a acallar las voces que le decían que no tenía suficiente talento, y ahora, dice, se “siente muchísimo más segura”.

Compañeros de lujo

Un tema que se repite en “In the Heights” es “el sueñito”, ese que da fuerza a los inmigrantes para irse de sus países y salir adelante en sociedades nuevas y muchas veces inhóspitas.

Para la artista, la experiencia no ha sido “un sueñito. Es un sueñote” que ni siquiera estaba en su “imaginación”.

Para ella, lo más valioso no es que se trate de un film de Hollywood, sino la posibilidad de haber trabajado de grandes como el propio Lin-Manuel Miranda.

El elenco también incluye a Jimmy Smits (“Star Wars”, “Dexter” o “How to Get Away with Murder”), Anthony Ramos (“Hamilton”), Melissa Barrera (“Club de cuervos” y “Vida”) y Olga Merediz, quien hizo el papel de la abuela Claudia desde la primera puesta en escena de “In the Heights” en 2008.

PUBLICIDAD

Y también aparecen Marc Anthony y Dasha Polanco.

“Son compañeros de lujo. Es un privilegio para alguien que está comenzando en ese mundo”, señaló.

Con esos compañeros ha estado esperando desde el verano pasado para que se estrene la cinta y siente “mariposas en la barriga” cuando piensa en el 11 de junio, el día en el que “In the Heights” se estrenará en los cines de Estados Unidos y HBO Max.

Leslie Grace espera que el “público latino sienta lo mismo” que ellos al hacerla.

“Ese orgullo de nuestra gente y nuestra cultura. Y que los que no son latinos también se reconozcan, porque en todos tenemos dudas, pérdidas, amores, amigos y claro, el sueñito o el sueñote”, dijo.