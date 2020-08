El estreno de la película “Hamilton” a través de la plataforma de streaming Disney+ le ganó al actor y dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel una posición en la lista de artistas millonarios de la revista Forbes.

El creador del famoso musical de Broadway debuta en la lista en séptima posición tras lograr un acuerdo de $75 millones por los derechos para cine de su obra maestra, la cual debutó en Disney+ el mes pasado, convirtiéndose de inmediato en un éxito en el servicio de streaming.

Miranda figura en la lista junto a otras grandes estrellas masculinas de la actuación, siendo el primer el actor Dwayne “The Rock” Johnson, que repite al tope de la lista con $87,5 millones.

PUBLICIDAD

Entre los datos que revela esta lista, quedó en evidencia el tamaño de la billetera del servicio de streaming, Netflix, ya que de esta compañía salieron más de un cuarto de los cheques que recibieron los 10 integrantes de la lista de este año.

Dwayne Johnson recibió $23,5 millones de dólares por su papel de ladrón de arte que persigue a un agente de la Interpol en la próxima película original de Netflix, “Red Notice”. Otros actores que se beneficiaron de los 140 millones de dólares que invirtió el gigante del streaming fueron Ryan Reynolds (por la película de Michael Bay Six Underground la próxima ‘Red Notice’ ), Mark Wahlberg (por ‘Spenser Confidential'), quien quedó en el tercer lugar, y Ben Affleck (‘The Last Thing He Wanted'), ubicado en el cuarto puesto del ranking anual.

Aunque Netflix no es el único servicio de streaming dispuesto a desembolsar millones por estrellas de Hollywood. Según los informes de Forbes, Apple TV+ planea gastar más de 30 millones de dólares para conseguir que Reynolds protagonice “A Christmas Carol”, mientras que Amazon está pagando a la estrella de Bollywood, Akshay Kumar, 10 millones de dólares por su papel en una próxima serie de televisión que lanzará

Algunas celebridades para quien el tiempo parece no afectar, como para Akshay Kumar que ocupa la sexta posición con sus 48.5 millones de dólares, así como la leyenda de las artes marciales Jackie Chan (puesto 10 con $40 millones), quien volvió a ingresar al ranking, al igual que Will Smith (quien se ubica en la octava posición) y Adam Sandler (en el puesto nueve).

PUBLICIDAD

Sin dudas este año quedará marcado por la ausencia de los integrantes de las películas de Marvel, como Robert Downey Jr ., Chris Hemsworth o Chris Evans, quienes dominaron el podio del año pasado gracias a la lucrativa franquicia de “Avengers”, ya que los héroes se han tomado un descanso por culpa del coronavirus.

Vin Diesel, protagonista de la siempre popular franquicia “Fast & Furious” volvió al número cinco gracias a los 54 millones de dólares que ganó en este período.

El ranking no incluye a las actrices, que aparecerán en una lista femenina aparte el próximo mes.