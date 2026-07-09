En 2016, el actor, director, escritor y cantante puertorriqueno Lin-Manuel Miranda hizo su debut en el mundo animado de Walt Disney Studios con el estreno de “Moana”, para la cual coescribió canciones que se han vuelto icónicas. Ahora, diez años después, Miranda regresa como productor para la nueva adaptación “live-action”.

Me senté a hablar con el compositor para revisitar el impacto que esta franquicia ha tenido en él y su familia, y para que me contara un poco acerca de la nueva canción que escribió para esta nueva entrega.

Llévanos de vuelta a 2014, cuando te enteraste de que estarías coescribiendo la música para la versión animada de “Moana” y también te enteraste de que ibas a ser padre por primera vez.

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“Mi vida cambió tan rápido en un día (ríe). Y comenzó cuando mi esposa iba a un viaje de negocios y cuando yo aún dormía me dijo: ‘Cariño, creo que estoy embarazada. Ok, adiós’. Y yo asentí con la cabeza y me dormí. Desperté, me enteré de que me dieron el trabajo (de “Moana”) y con eso vino un boleto de ida hacia Nueva Zelanda, ya que todo el equipo creativo estaba allá para una conferencia de música del Pacifico. Así que me tuve que ir de inmediato. Llamé a mi esposa cuando llegué y le pregunté: ‘¿Tú dijiste que estás embarazada?’. ‘Sip’, respondió. Así que me enteré de esa noticia y no pude verla otra vez por una semana. Fui a Nueva Zelanda, conocí a Opetaia (Foa’i) y a Mark (Mancina), a los directores, y durante todo ese tiempo tengo este secreto de que seré padre. Así que toda esa energía estaba saliendo a la misma vez.”

Por eso te quería preguntar, luego de todo este tiempo, en el que han pasado diez u once años y tus hijos han crecido, ¿cómo reaccionan ante las canciones de “Moana”, lo grande en que se ha convertido y los otros proyectos animados en los que has trabajado?

“Creo que ven a ‘Moana’ y a ‘Hamilton’ como sus primos distantes. Verdaderamente. ‘Moana’ fue la primera película que vio mi hijo mayor, Sebastián. Estaba sentado en mi falda cuando tenía dos años y la película estrenó. Y no se movía, estaba así (abre los ojos). Y ahora es como un cierre de ciclo el ver esta, ahora que (Sebastián) tiene once años, la vi con él y su hermano menor, Francisco, la semana pasada. Y sigue habiendo ese asombro (en ellos) porque realmente han crecido con esa música. No la escuchan tanto como otros niños porque solo se trata de su ‘primo’, así que no es la gran cosa para ellos.”

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Bueno, como sabemos, aunque esta historia se centra en la cultura y mitología polinesia, contiene similitudes a Puerto Rico, como el clima tropical, entre otras. Con este catálogo de canciones y la nueva para esta adaptación (“Along the Way”), ¿cuán presente está Puerto Rico en tu mente mientras las escribes?

“Siempre. Era importante para esta versión ‘live-action’ representar la cultura de las islas del Pacífico de la forma más hermosa y certera posible. Una cosa es dibujar una caricatura y otra crear vestuarios con la fábrica original que la población polinesia usa, asegurarse que la coreografía es auténtica, asegurarse que el elenco es auténtico. Y Tommy (Thomas Kail) junto a nuestro fideicomiso cultural hicieron un excelente trabajo con eso. Para mí lo divertido fue encontrar los ritmos con Opetaia. Recuerdo que le traje una canción que no creo que ni pasó del primer verso, cuando se la toque me dijo: ‘Bueno, eso será de una isla, pero no es mi isla’. Se sentía más como algo montuno. Y así que mucha de mi investigación vino de tocar junto a Opetaia, de ver qué ritmos le salían naturalmente e inclinarnos hacia eso. Opetaia es nuestra guía de autenticidad para asegurarnos de que esa parte del mundo se escuche como esa parte del mundo. Mientras pasara su aprobación estaba en el camino correcto. Y aun con la nueva canción ‘Along the Way’ obtuve mucha dirección de Te Vaka, la increíble banda de Opetaia, y dejé que esa música me inspirara.”

Hablando de esa canción ‘Along the Way’, obviamente estamos viendo una nueva versión de una historia y unos personajes bastante completos y desarrollados, así que, ¿cómo encuentras algo nuevo que decir a través de esta canción y qué pensaste cuando te dijeron que querían una canción nueva para esta cinta?

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“Es gracioso, porque durante todo el tiempo de filmación Tommy y yo nos preguntábamos cómo sería esta nueva canción y fue Tommy quien me dijo: ‘Sabes, Auli’i (Cravalho) es una productora en esta película y es una adulta ahora, tenía 15 años cuando hicimos la primera y ahora es una actriz muy realizada, así que tenemos la oportunidad de pasar la antorcha’. Y tan pronto me dijo ‘pasar la antorcha’ le dije: ‘Deja de hablarme, ya lo tengo’. Y luego la idea de una conversación musical entre nuestras ‘Moanas’ y que Auli’i pasó al estatus ancestral de hermana mayor y que tiene consejos para esta ‘Moana’ se sentía como algo que solo podría pasar en esta versión. No podía pasar realmente en la caricatura. Así que queríamos inclinarnos hacia algo único que solo podría pasar en esta versión ‘live-action’.”

La nueva adaptación “live-action” de “Moana” ya está disponible en los cines.