El programa de televisión Estudio actoral, que presenta entrevistas a los artistas que trabajan frente y detrás de la pantalla, y del escenario, estrenará su nueva temporada hoy lunes 9 de marzo, con el actor, compositor y letrista Lin-Manuel Miranda como invitado especial.

Es la primera vez que Lin-Manuel, creador de los musicales Hamilton e In The Heights, entre otros proyectos, visita el programa conducido por el veterano director Dean Zayas. En la entrevista, Lin-Manuel habla de su acercamiento al proceso de creación artística y los desafíos que conlleva crear arte. Además revela datos poco conocidos del proceso de creación y desarrollo de In The Heights y Hamilton, su desarrollo como profesional y trabajador de las artes, y la experiencia migratoria de su familia que está plasmada en su trabajo.

PUBLICIDAD

“Es un Lin-Manuel como nunca antes lo hemos visto: hablando solo de actuación, cine, televisión y teatro. El programa es una oportunidad de conocer sus motivaciones como artista y cómo funciona su mente creativa, que es una motivación y ejemplo para todos”, reaccionó Dean Zayas, una de las figuras más icónicas en la historia del teatro y la televisión puertorriqueña.

La entrevista fue filmada en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde Lin-Manuel se presentó con éxito en los musicales In The Heights y Hamilton, y donde el próximo mes de mayo se estrenará una nueva producción local de In The Heights, que protagonizará Éktor Rivera. El programa mostrará, además, fotos e imágenes de Lin-Manuel durante sus múltiples vacaciones de infancia en Puerto Rico, momentos con su familia, y logros, incluyendo sus años universitarios y primeros trabajos.

Estudio actoral se transmite los lunes a las 7:00 p.m. por WIPR TV (Canal 6) y www.wipr.pr/envivo. En los más de 18 años de programa, han participado sobre 400 artistas, directores y trabajadores de las artes de todas las generaciones, incluyendo a Miriam Colón, Chavito Marrero, Victoria Espinosa y Myrna Casas, entre otros.

El espacio es una recreación puertorriqueña del programa Inside The Actor’s Studio (que realiza entrevistas a artistas destacados en Hollywood y Broadway) ideada por el director veterano Carlos Maldonado, enfocado exclusivamente en documentar la experiencia, aportación y trayectoria de los artistas y trabajadores de la pantalla y la escena, en Puerto Rico y la diáspora boricua.

“Sus historias se estaban perdiendo y nadie las estaba contando. Ahora tenemos una impresionante colección de historias y voces, que juntas representan la historia, pasado, presente y futuro, de la genialidad de los artistas puertorriqueños y su irreplicable aportación a las artes donde quiera que van”, dijo Maldonado, cuya carrera de 45 incluye la dirección de múltiples programas educativos y culturales para WIPR, y también muchas de las más recordadas comedias de situación, programas de variedades y de juegos, de la época dorada de la televisión comercial puertorriqueña, incluyendo Qué suegros y su secuela Los suegros y Los nietos, Entrando por la cocina, Qué pueblito, El pueblito news, A millón, El show de Charityn, Qué angelitos, El condominio, El kiosko Budweiser y Fantástico, entre otros tantos.