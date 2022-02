El actor, compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda vuelve a estar a la expectativa de ser nombrado entre los nominados al Premios Oscar, anuncio que se dará en la mañana de este martes por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Sería para el artista puertorriqueño la segunda nominación al también llamado Premio de la Academia. La primera fue en el 2017 cuando el tema “How Far I’ll Go”, de la película animada “Moana”, compitió en el renglón de Mejor Canción.

Esta vez la creación que lo coloca cerca de ser nominado es uno de los temas que compuso para la película “Encanto”, titulado “Dos oruguitas” e interpretado por el cantautor colombiano Sebastián Yatra. El tema ya logró dos postulaciones al Premio Globo de Oro, lo que muchas veces es un buen augurio frente a los Oscar.

La canción, que forma parte de la banda sonora de la cinta de Walt Disney Animation Studios, ocupó el primer lugar de la lista Billboard 200, convirtiéndose en el primer soundtrack que logra esa posición desde el éxito de “Frozen II” en el 2019, recoge Prensa Asociada en una entrevista con Yatra.

La composición -la primera que Miranda escribe de inicio a fin en español, según dijo a Vulture-, se espera que sea incluida en la categoría de Mejor Canción Original del Año. Los Angeles Times la incluyó ayer en su lista de predicciones para las nominaciones, igualmente la película “Encanto” como filme animado.

Si finalmente se da esta nominación, y Miranda ganara el premio, se convertiría en el segundo puertorriqueño con el título de “EGOT”, lo que significa que habría ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Actuamente, por Puerto Rico, solo la actriz Rita Moreno lleva ese amplio reconocimiento.

Sobre esa posibilidad, el creador del exitoso musical “Hamilton” expresó recientemente a Prensa Asociada que “no es algo que uno persiga conscientemente”. Agregó que está “encantado de estar incluso a un paso de distancia”.

“Dos oruguitas”, aún con su éxito, no es necesariamente la canción más popular del filme, sino “We Don’t Talk About Bruno”, el cual pasó a ser la más escuchada de una cinta animada de Disney en más de 26 años, superando a “Let It Go”, de Frozen. En la plataforma de Spotify, para el mes pasado, superaba las 100 millones de reproducciones.

El nombre de Lin-Manuel Miranda pudiera sugir indirectamente en otras categorías dentro de las nominaciones de los Premios Oscar si la película musica “tick tick... BOOM!”, que él dirigió, es incluida entre las posibles mejores películas. En las nominaciones al Premio del Sindicato de Productores (PGA) ya figura en la preciada lista, al igual que los Premios del Sindicato de Guionistas (WGA) en el renglón de Mejor Guión.

Serán la actriz Tracee Ellis Ross (Black-ish) y el actor Leslie Jordan (Will & Grace) los encargados de anunciar las candidaturas a la 94 edición de los premios de la Academia, que para esta ocasión tuvo récord de participaciones con representación de 82 países. Queda poco para saber si esta vez el Oscar le abre nuevamente la puerta a Lin-Manuel Miranda. Y ahí también pudiera volver a estar Rita Moreno por su nueva participación en “West Side Story”.