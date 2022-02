La mañana no comenzó tan encantadora para Lin-Manuel Miranda. La guagua escolar de uno de sus hijos estaba tarde y casi no llega a sentarse frente al televisor para escuchar su nominación al Premio Oscar a la Mejor Canción Original por “Dos oruguitas”, de la cinta de Walt Disney Animation Studios, “Encanto”.

Finalmente llegó y logró escuchar su nombre de voz de Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan. “Estaba ahí sentado al lado de mi esposa y gritamos cuando nominaron a ‘Encanto’ (Mejor Película Animada) y a Germaine Franco (Mejor Música Original) y a nuestros editores para ‘tick tick... BOOM!’, y a Andrew Garfield (Mejor Actor), así que ha sido una mañana increíble”, reaccionó esta tarde el actor, compositor y dramaturgo en videollamada.

Es su segunda nominación al Premio Oscar y , de ganar la estatuilla dorada el próximo 27 de marzo, obtendría el título de “EGOT”, lo que significaría que habría sumado a su versátil carrera premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Hasta el momento la única artista puertorriqueña con ese reconocimiento es la actriz Rita Moreno.

“EGOT es algo inventado, no viene con dinero, no viene con una vacación”, bromeó. “Es una cosa que inventamos, pero it’s nice, it’s interesting”, dijo en su común spanglish.

El premio para él es la posibilidad de escribir y componer, y que sus creaciones sean consideradas por miembros de la Academia que también son cineastas o compositores. “Para mí la nominación es el premio”, afirmó.

“Cuando estás escribiendo no estás pensando en nominaciones, estás pensando qué le sirve a este personaje en este momento, qué necesita al momento, y para mí ‘Dos oruguitas’ es la mejor representación del origen de esta familia ‘Madrigal’, la fundación de su éxito, pero también su dolor, lo tiene todo”, detalló del tema que ha ganado popularidad con la interpretación del cantautor colombiano Sebastián Yatra. “Tenía que escribir en español y aprender palabras que no conocía para escribir, empecé a soñar otra vez en español para poder sacar esta canción y ponerla en la película, así que para mí representa un trabajo muy duro, y salir de mi zona de confort”. (Es, de hecho, la primera canción que compone completamente en español, y una de las ocho que escribió para la película.)

La canción nominada increíblemente no es el mayor éxito musical de la película, sino “We Don’t Talk About Bruno”, que actualmente ocupa la primera posición en la lista Billboard de los 200 hits a nivel global, además de los más de 100 millones de reproducciones en Spotify.

“No puedes adivinar qué va a tener éxito, es imposible, así que teníamos que someter la canción en noviembre, cuando estaba saliendo la película, y lo que tratamos de hacer fue escoger la canción que representa la película entera y para mí ‘Dos oruguitas’ representa la película entera. Pero el éxito de ‘We Don’t Talk About Bruno’ ha sido increíble y es una sorpresa porque para mí depende tanto de haber visto la película, que nunca pensaba que eso iba a tener el éxito que tiene”.

Lin-Manuel compite en la categoría de Mejor Canción Original con “Be Alive”, escrita por Dixson y Beyoncé; “Down to Joy”, de Van Morrison; “No Time To Die” de Billie Eilish y Finneas O’Connell, y “Somehow You Do”, de Diane Warren. A todos los considera “grandes artistas”, pero a Beyoncé, particualmente la reconoce como un icono de su generación. “Otro sueño mío es escribir algo para Beyoncé, o con Beyoncé”.

“Andrew Garfield es mi pana”

En medio del ajoro y la celebración de la mañana de este martes, el creador de “In The Heights” y “Hamilton” no perdió la costumbre de “textiar” con Andrew Garfield, y esta vez había tema de qué hablar. El protagonista de “tick tick... BOOM!” corre por el premio al Mejor Actor por su actuación en el musical que por primera vez le dio a Miranda el título de director.

“Estoy superorgulloso de él y de verdad que ese es mi pana e hicimos algo superdifícil juntos para contar esta historia, no solo porque es una historia dificil de poner en la gran pantalla, además de COVID-19”, compartió.

Dijo estar orgulloso del trabajo de Andrew Garfield en "tick tick... BOOM!", filme que fue su primera dirección en el cine. ( Suministrada )

Dijo que, entre el 2020 y el 2021, dirigía “tick tick... BOOM!” por el día y por las noches escribía las canciones para “Encanto”, cinta inspirada en el folclor colombiano. “Terminar las películas fue una victoria”.

El musical de Netflix, basado en la vida y obra de Jonathan Larson, también fue postulado a la Mejor Edición.

“Para mí los votos para edición y para Andrew son confianza para poder escoger la próxima película para dirigir. A mí me gustan los musicales, así que quiero dirigir más musicales originales, que no he escrito. Me encanta trabajar con compositores, con otros escritores, en mi rol de director, so, me gustaría encontrar más oportunidades para hacer eso”.

Después de largo tiempo, el escritorio de Lin-Manuel está “vació”. Lo más próximo que llevará su firma son algunas de las canciones de la próxima película “The Little Mermaid”, que saldrá el año que viene.

Pero este año lo pasará como estudiante universitario. Está contactando raperos, compositores, escritores, directores, gente que admira para estudiarlos. y aprender a ser “un mejor escritor, un mejor director”.

“Quiero coger un break este año y ver cuál de las ideas que tengo alza la mano, porque también tú tienes que tener confianza en ese impulso y seguir esa idea”, indicó. “‘In The Heights’ tomó 13 años en llegar de Broadway hasta el cine, y eso estaba en mi escritorio por 13 años. Realmente tengo el escritorio vacío por primera vez en mucho tiempo, so, estoy leyendo libros, bebiendo café, porque I don’t wanna burn out. Quiero leer cosas y ver películas, no tenía tiempo de hacer nada el año pasado, así que realmente quiero tomarlo suave”.