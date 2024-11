Nerviosas, pero felices. Orgullosas y agradecidas.

Así se manifestaron Alfonsina Molinari y Gabriela Quiñones, quienes pronto tendrán su último encuentro en la cocina para darle fin a la segunda temporada de “Super Chef Celebrities” y conquistar el gran premio de $40,000.

Las finalistas compartieron su entusiasmo tras alcanzar la etapa defintiva de la competencia culinaria de Wapa Televisión, donde ambas tendrán una oportunidad para brillar en la “Súper Cocina” ante los “Jueces del Olimpo”, compuestos por los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y José Edgardo Lucca, y celebrar cómo cada una conquistó sus miedos no solo detrás de la estufa, sino de integrarse a un “reality show”.

“El mantra comunal de los últimos días ha sido: ‘disfrútatelo, vamos a pasarla bien’. Creo que ese mantra no debe cambiar en la final, porque cuando una la pasa bien, la respiración se controla, todo fluye”, compartió Molinari, quien manifiesta que, aún con la buena racha que tuvo en el concurso, enfrentarse a sus otros 11 compañeros siempre era una constante sorpresa.

“Creo que hubo un elemento de suerte. Yo tuve la suerte, al igual que Gabriela, que nuestros peores días no fueron en las ‘Noches de Fogón’. Hubo días que fui la peor, pero no era en el ‘Fogón’, por lo contrario, en esos días me crecía y aquí los puntos no eran acumulativos, así que cada día se empezaba de cero, por lo que cualquier cosa podía pasar”, destacó la actriz.

De hecho, la misma concursante reconoció que algunos de los “achicharrados” tuvieron sus momentos de glorias, incluyendo a su colega Yasmín Mejías, quien, por ahora, fue la única estrella en obtener una calificación perfecta en este ciclo de la serie.

“Estoy muy orgullosa de lo mucho que he crecido y aprendido, pero reconozco y agradezco mi suerte”, recalcó.

Quiñones, por su lado, indicó que aún con los momentos difíciles que afrontó, como aquella noche que tuvo contratiempos graves al preparar un flan, competir en “Super Chef Celebrities” fue la plataforma que le ayudó “dejar el miedo atrás”, y lanzarse a lo desconocido.

“Tenía mucho miedo a la televisión, mi trabajo son las redes sociales, y ahí tienes un control porque es tu plataforma, tú eres tu marca, tú hablas como quieras, te proyectas como quieras, pero esto es completamente distinto, y más que esto es un ‘reality’, tenía miedo de cómo se fuera a llevar a cabo la dinámica. Pero esto me cambió mucho la vida y para mejor, porque he tenido más visibilidad, he llegado a otros nichos”, manifestó.

La creadora de contenido aseguró que la reciente experiencia también le regaló momentos espontáneos que le llenan el día a día, incluso, que le encendieron una chispa en su ser.

“Es lindo ir al supermercado y hablar con las señoras que están haciendo compras y hasta amigas mías que me digan: ‘mi abuelita es tu fan, a ella le encanta’. Ha sido lindo ver ese lado. Me he enamorado más de la cocina, a mí me encantaba cocinar antes, pero ahora esto es lo más que me apasiona, más que la moda, más que la belleza”, sostuvo.

Similar a su futura oponente, Quiñones se prepara para dar el máximo, conquistar el estrés y disfrutar su momento final en la cocina.

“Por supuesto que habrá cosas que no las sabes hacer y te vas a frustar en el proceso porque, tal vez, vas a cometer un error, pero lo importante es cómo tú superas ese error, cómo lo mejoras, cómo continúas. ‘No puedo con esto ahora mismito, ¿Okay? Vamos para lo próximo, ¿qué falta?’ Desde el momento que hice ese ‘switch’, me sentí más tranquila y pude ejecutar mucho mejor”, manifestó.

Ambas concursantes aseguraron que extrañarán el espacio de seguir experimentando y retando sus destrezas gastronómicas junto a otros colegas de los medios artísticos, deportivos y de comunicación, así como de disfrutar de sus frutos.

“Al final, la terminamos pasando bien, es un gran estrés, es mucha tensión, pero es un estrés y tensión rica, para mí, es como esa sensación al entrar al escenario para una obra de teatro, o la emoción que sienten los deportistas cuando salen a competir, y esto ha sido un grupete tan chulo. Esto fue un cambio agradable”, sostuvo Molinari.

La final de la segunda temporada de “Super Chef Celebrities” será la noche del lunes, a las 7:00 de la noche, por Wapa Televisión.