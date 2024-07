Luis Morales, mejor conocido como “Bebesauro”, aseguró que está puesto para darlo todo y seguir superando todo reto que tenga de frente como uno de los semifinalistas de “Super Chef Celebrities”.

“He trabajado para esto, he trabajado para llegar hasta aquí”, aseguró el “influencer” en entrevista telefónica con Primera Hora, manifestando que llegar a esta fase del “reality show” de Wapa Televisión ha sido transformador, especialmente al tiempo que reconoce que su talento culinario se halla a un nivel inferior que algunos de sus competidores.

No obstante, asegura que la perseverancia que ha tenido desde que tiene uso de razón, así como su apertura para aprender un poco de cada colega han sido claves para sobrevivir las noches de fogón en más de tres ocasiones.

El influencer expresó que seguirá trabajando duro para llegar a la etapa final de la competencia. ( Suministrada )

“Yo casi soy el dueño del fogón, pero hasta el momento he podido salir de él”, aseguró el creador de contenido, entre risas, al tiempo que sostiene que encontrarse a un hilo de salir de la competencia televisiva ha sido un incentivo adicional para poner en práctica todos los consejos que les dan desde el “panel del Olimpo”, esto es, los jueces Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y José Edgardo Lucca.

“Que venga el fogón que sea”, asegura el boricua originario de Orocovis, donde asegura que precisamente es típico usar este tipo de método de cocción.

“Mi gran miedo era qué era lo que iba a cocinar, qué era lo que iba a ejecutar porque claramente. Estoy en una competencia de chefs y si fuera por mí, siempre haría pasta, que es lo que hago en mi casa a cada rato. Pero allí no son pastas, son platos de restaurantes; un día nos vamos a Asia, luego a India. Es diferente, son platos que ni he probado; se me ha hecho retante, pero he podido manejarlo”, expresó.

Por otro lado, aunque Bebesauro indicó que no se molestó con el regreso sorpresa de sus colegas “achicharraos”, término que usan para identificar a los eliminados, sí reconoció sentirse algo frustrado con este giro, dado que esto representaría que le queda más por correr.

“Sí tengo las posibilidades de llegar a la final, pero tengo que trabajarlo, porque también tengo muchos compañeros que tienen esta misma posibilidad que yo. Olvídate de estrategias, allí hay que ejecutar el mejor plato y el que lo ejecute gana. Y espero poder ejecutar esos próximos”, sostuvo, destacando que la cantante Melina León y la presentadora Saudy Rivera son las competidoras máximas.

“Ellas dos son personas que cuando se meten a la cocina son unas fieras, van directo. Yo he aprendido de todos, pero de ellas he captado mucho, las veo ejecutar y me encanta. He aprendido que hay que concentrarse y tener el sentido de urgencia que tanto nos mencionan”, apuntaló.

Además de Bebesauro, la merenguera y la presentadora de televisión, figuras como Braulio Castillo, hijo; Yaiza Figueroa, Franco Micheo, Luisito Vigoreaux, Jennifer Fungenzi y Miss Gala siguen en la lucha por mostrar quién es la mejor celebridad chef.

“Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión se transmite de lunes a viernes, a partir de las 7:00 de la noche.