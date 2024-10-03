Mientras algunos regresan a sus raíces, otros se preparan para una nueva aventura en su carrera.

Ese es el caso de Jesse Calderón y Vivianie Arroyo, quienes están listos para relajar las tardes de Puerto Rico en “El Mediodía”, la nueva oferta televisiva que estrena por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR, por sus siglas oficiales) el próximo lunes, 7 de octubre, desde las 12:30 del mediodía.

Calderón expresó en entrevista telefónica con Primera Hora que se siente “emocionado” de unirse al proyecto tras este no solo buscar redefinir el entretenimiento familiar en la Isla, sino recuperar nuevamente el lado artístico y participativo que tenían este tipo de producción hace dos décadas, pero con un “twist” atemperado a los nuevos tiempos.

PUBLICIDAD

“He trabajado por muchos años en la televisión y donde estuve más años fue en ‘Mediodía Puerto Rico’ (WAPA TV) como conductor, así que la alegría es doble porque estaré compartiendo con colegas que habíamos hecho programas antes, esto es como un junte de amigos que no nos veíamos hace tiempo”, expresó el también integrante de “El piquete” de Salsoul, quien lleva más de 25 años en la industria de las comunicaciones.

"El Mediodía" busca llevar risas, premios y aliento al público boricua temprano en la tarde. ( Suministrada )

El también director del grupo Son a Toa destacó que el programa contará con el actor Junior Álvarez, quien dirigirá el segmento de comedia “Casa de todos”; la trovadora Victoria Sanabria, que tendrá su segmento de cocina, así como otras sorpresas. “Vamos a estar dando muchos premios, muchos juegos. Creo que el 50% del éxito de ‘El Mediodía’ ya está garantizado con el grupo de profesionales que vamos a estar allí, y los que van a detrás del programa”, sostuvo.

Vivianie, por su parte, catalogó como un “megaplacer” formar parte de esta nueva etapa de WIPR representando uno de los nuevos rostros de la televisión puertorriqueña, al tiempo que buscan modificar la perspectiva del televidente de que al ser un canal público, su programación será aburrida.

“Nosotros venimos a cambiar la narrativa, enseñarle a la gente que podemos tener un entretenimiento sano y divertido, donde la gente puede sentarse a vernos tranquilo, que sea una hora y media de entretenimiento donde la gente pueda despejar la mente de todo lo que está sucediendo en el país, en su trabajo... que sea una hora y media de diversión, risas y comedia. Eso lo podrán ver desde el primer programa”, indicó.

PUBLICIDAD

Mientras que Danilo Beauchamp, quien además de compartir funciones de animación estará en el equipo de producción, manifestó que “El Mediodía” le brindó el espacio que anhelaba para sacar su creatividad a pasear con una apuesta que persigue “traer ese programa de mediodía que teníamos antes que funcionaba”.

“Sí voy a estar en varias intervenciones, en ese entra y sale, pero estoy más enfocado en la producción, en traer variedad al mediodía, vamos a tener juegos, vamos a permitir que los televidentes nos llamen y participen. Aquí me puedo desarrollar”, dijo el también locutor de “El Mega Reguero”.

El comunicador también sostuvo que a pesar de que este tipo de fórmula está hecha, el proyecto promete presentar una dinámica que buscará conectar con los boricuas. “Hay unas cosas que se podrán hacer en el canal y otras que no, pero eso no quiere decir que habrá una gran diferencia. La gente pensará que por ser el canal 6, no habrá premios, pero esta tendrá dinámicas iguales que los demás canales, la gente podrá disfrutar igual”, indicó.

Álvarez manifestó su satisfacción en darle forma a “Casa de todos”, que combina el concepto de “Casa de dos” -su programa de YouTube que comparte con su esposa Magdaly Cruz- con un “sketch” de comedia que contará con un sinnúmero de artistas locales que retratarán el día a día en la Isla con buen sentido de humor.

“Cuando yo anuncié mi retiro, Danilo me dijo: ‘si te vas a retirar yo te voy a hacer la despedida y el homenaje’, y lo hicimos en el Coca Cola Music Hall, donde me sentí orgulloso, pero me dijo, ‘después de esto, me tienes que dar el año que te quedes aquí, me lo tienes que dar a mí para ayudarme en uno de los proyectos que tengo’, y uno de esos proyectos era éste, y lo estoy haciendo con mucho gusto”, sostuvo el artista, quien destacó que este esfuerzo contará con figuras como Ernesto Concepción, Yamaris La Torre, Mariana Quiles, José Caro, Linette Torres, Raquel Montero, Magaly Carrasquillo y Erik Rodríguez “Chicho”.

PUBLICIDAD

“Estoy estableciendo un espacio que va a seguir aunque yo no esté, con compañeros extraordinarios, y estoy bien contento con esta encomienda, que ya empezamos y los técnicos de producción les ha encantado lo que hemos trabajado, pero despúes, esto va a seguir en vivo”, resaltó el histrión, quien se prepara próximamente para mudarse al estado de Montana para disfrutar su jubilación.

Álvarez asegura que, más allá de llevar el regalo de la risa al público con “Casa para todos”, el mismo busca llevar al mismo a reflexionar sobre el presente que vive la Isla de una manera amena.

“La gente pensará que por eso de ser ‘El Mediodía’ esto será algo liviano, que estos son unos sainetes, pero nosotros, no importa lo que hagamos, haremos algo de calidad, algo profesional, porque eso es lo que somos; queremos traerle risa, queremos traer productos de calidad, con actores excelentes, que realmente lleve un mensaje de lo que está pasando en el país, queremos dar aliento”, acotó.