Disfrutar todo proyecto al máximo es un asunto que tiene presente cada día. El retiro no lo contempla. Lo intentó, pero la idea no lo convenció.

La ilusión invade al animador puertorriqueño Rafael José cuando habla de los planes profesionales en los que está involucrado. En marzo comenzó su jornada en el programa matutino “Un buen día”, y en agosto estrenó su podcast “Desde aquí”, ambos para la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Y los disfruta a plenitud.

“Me da vida, porque traté el retiro… Yo me quise quitar. Empecé primero con ‘Viva la tarde’ (WapaTV). Iba todos los días y pedí solamente tres días en semana para ir bajándole, porque de verdad ya estaba que quería retirarme”, recordó sobre el espacio televisivo donde se desempeñó por cerca de seis años.

“Lo traté. El primer martes que tenía libre, ‘al fin en la cama’, y ya. Pero cuando fue pasando el tiempo, casi un año, que me convertí en un ‘couch potato’, que estaba en mi casa sentado, viendo televisión, haciendo nada, y dije ‘no, ¿yo estoy ensayando para la muerte?’(ríe). Eso del retiro no, uno tiene que buscar siempre algo que pueda hacer”, confesó y, de paso, resaltó que cumplir años no lo asimila como una carga pesada. Al contrario, lo ve como un privilegio.

“Para mí, la vida es evolutiva. Hay que saberlo y aceptarlo, y quitarse de la mente la fatalidad de que uno está más viejo, está más joven o lo que sea”, sostuvo enfático el artista de 69 años. “Eso es lo que hay que cambiar, el retrato o ‘the picture’, como dicen en inglés, de la vejez como algo terriblemente triste, porque a eso le tenemos miedo y es como tú la tomes”. Dentro de esta reflexión, entiende que la vida hay que verla por etapas.

“Uno no puede vivir preso de las cosas. Yo veo a la gente con esta lucha por ser joven y ser joven es un periodo de la vida. Yo fui joven y me gocé mi juventud, y brinqué y salté”, dijo con marcado entusiasmo. “Hice de todo, pero ya soy un hombre de la tercera edad y tengo que aceptar esta nueva etapa, y es aceptarla y empezar a conocerla, aprender a vivirla”, afirmó, y expuso la importancia de no perder el interés por exponerse a nuevos retos o ganar conocimiento en diversas áreas.

“Hay veces en que tú dices ‘¿pero qué voy a hacer?, ¿para qué voy a seguir aprendiendo?, ¿para qué voy a seguir viajando y ver cosas si me voy a morir?’, y no, mientras más tú aprendes, más fácil se te hace vivir, más fácil se te hace aceptar que en 20 años vas a haber hecho tu transición hacia otro plano que le llamamos la muerte, que la vemos como la cosa más horrible del mundo, porque lo que pasa es que el estigma de ser viejo te lo han puesto desde que eres pequeño”, reflexionó al reiterar que, “la actitud joven no se pierde”, pero es una decisión de cada quien.

Mantenerse ocupado en nuevas dinámicas de trabajo es una tarea que se disfruta. Uno de los proyectos recientes es su podcast “Desde aquí”, que estrenó en agosto y se transmite cada sábado a mediodía a través de WIPR. No se trata del primero en que trabaja, ya que en 2005 se desempeñó en uno que tituló “Rafa Underground”.

Las entrevistas de “Desde aquí” están disponibles en el canal de YouTube WIPRTV.

“Quiero contar las historias de vida de la gente desde un punto en adelante”, especificó dentro del estilo de entrevista del espacio actual que ha contado con Yasmín Mejías, Otilio Warrington “Bizcocho” y David Reyes entre sus invitados. El primero fue su hijo, Juan Pablo.

“Lo tomé desde ese punto en que él empieza a entrar en las redes sociales hacia adelante, cómo fue su desarrollo en las redes sociales. No (hablar) como padre e hijo, sino simplemente entrevistándolo de cuando él empezó con las cámaras más pequeñas, no había celulares todavía, cómo fue evolucionando, cómo encontró la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, porque son historias que ellos tienen que contar”, detalló sobre la dinámica, y reveló que su hijo, a quien también considera su asesor, fue quien le sugirió la idea de realizar las entrevistas a partir de un momento o faceta en la vida del invitado.

“Sin embargo, descubrí en el camino que, aunque yo trate de empezar en un punto, a mitad siempre se vuelve al pasado y salen muchas cosas”.

Rafael José aclaró que no siempre se tratará de personalidades reconocidas, teniendo en cuenta que en todos los ámbitos, “hay gente que tiene historias que contar”. Además, vislumbra eventualmente integrar una parte musical con el piano que forma parte de la escenografía.

Al hablar sobre el proyecto, confesó que se sintió sorprendido de la invitación del presidente de la Corporación, Jorge Pagán, para materializarlo.

“Fue el que me dijo de hacer un podcast. Jamás pensé que una persona de 29 años, que es la edad del presidente, me viniera a pedir a mí que me integrara porque tú sabes que en los otros canales, disimuladamente, sacan a la gente mayor y se quieren quedar con la gente joven”, observó.

Además de inspirar, compartió uno de los propósitos de trabajar en “Desde aquí”.

“Ni el canal está ganando dinero ni yo estoy ganando dinero. Estamos simplemente haciendo un proyecto en conjunto para llevar alegría”, afirmó. “Es para darle un poco también de lo que nos hace falta a los puertorriqueños, un poquito de esperanza, que vean las cosas buenas que la gente está haciendo, que no todo es malo”.

Al profundizar sobre esta misión, lamenta que “estamos saturados de malas noticias”, y afirmó que “hay un montón de gente que está ávida de por lo menos escuchar algo refrescante, algo que te diga que vale la pena seguir adelante”.

Ese interés lo comparte en sus funciones en el programa matutino “Un buen día”, que modera con Linnette Torres y Anoushka Medina de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 a.m. Al referirse a esta oportunidad, que comenzó en marzo, confesó que ya había decidido mantenerse alejado de proyectos en la mañana.

“Yo me juré que después de ‘Despierta América’ jamás iba a trabajar en un programa matutino, porque hay un momentito en la mañana… yo no dejo que suene ni siquiera la alarma porque ya yo sé que me tengo que levantar, y hay un momento que duele, que tú quisieras llamar y renunciar, y decir ‘no voy más’, porque tú estás tan cómodo en esa cama”, detalló entre risas. “Jorge Pagán me llamó y me pidió que trabajara en las mañanas y le dije que no, que no quería, y él sigue hablándome y tuvo el poder de convencimiento”.

Aceptar le trajo una de las más grandes satisfacciones. “Me da unas herramientas para poder traerle a la gente un poco de esperanza, que creo que todos necesitamos mundialmente”, dijo sobre el programa en formato revista, que además abarca asuntos educativos, culturales y de actualidad, y que también cuenta con chef Vivoni y la actriz Yasmín Mejías.