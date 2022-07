Los cantantes Prince Royce, Danna Paola, Eduin Caz y la modelo Clarissa Molina se sienten felices y emocionados de ser los encargados de conducir la ceremonia de la décimo novena entrega de Premios Juventud.

El cuarteto ya se encuentra en Puerto Rico ensayando en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para la que será la primera gala que se realiza fuera de Miami.

“Hace 17 años que no pisaba la isla y que no venía, vine cuando estaba muy pequeña y tuve la oportunidad de presentarme acá y me enamora mucho. Creo que la Isla tiene una magia y un encanto único y me encanta que este año Premios Juventud se haya dado aquí”, expresó Danna Paola durante una conferencia de prensa celebrada de manera virtual.

“Creo que hay una esencia y una magia muy especial, se siente desde que llegamos y es la calidez yo creo que también de todo el público de acá... creo es muy lindo tener la oportunidad los cuatro de presentar este año Premios Juventud”, manifestó la artista, quien además tendrá la oportunidad de interpretar en la ceremonia su más reciente sencillo “A un beso”.

Este año, Premios Juventud, que lleva por lema “Celebra tu pasión”, estrenará 10 categorías, entre ellas: Artista Masculino on the rise, Artista Femenino on the rise, Mi actor favorito y Mi actriz preferida.

Los cantantes urbanos colombianos J Balvin y Karol G se alzan como los más nominados de la premiación, empatados en 11 categorías. Seguidos están Rauw Alejandro y Farruko, con 9 y 8 nominaciones, respectivamente.

El premio especial Agente de cambio recaerá en J Balvin y los puertorriqueños Wisin & Yandel y Kany García.

Entre los artistas que se presentarán en el escenario, están Daddy Yankee (a cargo del opening), Lenny Tavarez, Farina, CNCO y el propio Prince Royce.

“Estoy haciendo un medley de clásicos. Estoy celebrando más de 10 años de carrera. Tengo tiempo sin cantar esas canciones que voy a cantar en la tarima que es un resumen de lo que viene de mi gira “Classic Tour”, indicó Prince Royce.

“Mi carrera empezó en Premios Juventud en el 2010 y de verdad que feliz de estar aquí de nuevo y seguir recibiendo ese cariño del público y apoyando unos premios que empezaron mucho para mí”, añadió el músico.

La cobertura televisiva de Premios Juventud comenzará a las 7:00 p.m. con la llegada de los artistas y talentos a la alfombra roja en Noche de estrellas. Los conductores de la alfombra serán Carlos Ponce, Borja Voces, Karina Banda, Jomari Goyso, Kiara Liz, José Figueroa y Roberto Hernández.

La gala de premiación tendrá una duración de tres horas y se emitirá de 8:00 p.m. a 11:00 p.m. En Puerto Rico, Premios Juventud irá al aire a través del canal TeleOnce, mientras que en Estados Unidos se verá por Univision.