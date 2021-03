El entusiasmo no se detiene para la reportera y actriz Liza Lugo ante la oportunidad de laborar en el espacio ¡Qué junte!, que estrenó el pasado miércoles por MegaTV.

“Trato siempre de ver todo proyecto como una aventura. Creo que he tenido el privilegio, por lo menos lo veo así, de hacer muchas cosas diferentes y cada una las abrazo con emoción”, manifestó la comunicadora con relación al espacio de Mega TV que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m., y que modera junto con Fernan Vélez “Nalgorazzi”, Sylvia Hernández y Jasond Calderón.

“Lo hago con mucho empeño, con mucho interés y dedicación, y para mí es una aventura por muchas razones. Primero, porque es un proyecto que es diario, es hora y media y no solamente (se transmite) es Puerto Rico, sino que, aunque los noticiarios de Univision también se veían fuera de Puerto Rico, este en particular sabemos que se va a ver en muchos mercados de Estados Unidos”, comparó con relación a cuando laboraba para el canal antes del cierre del Departamento de Noticias en 2014.

Otro aspecto que le resulta interesante es la interacción con los panelistas que forman parte del programa de variedades.

“Nunca había trabajado con ninguno de los compañeros. A Sylvia la conozco hace mil años porque la conozco desde niña. A Fernán había sido de ‘hola, cómo estás’, y que me había entrevistado una vez, pero no había una relación. Y a Jasond no lo conocía hasta ahora”, reveló la panelista. “La química ha sido bien chévere”.

Lugo también destacó la dinámica del intercambio de expresiones sobre el acontecer diario que se da en el panel.

“Es interesante que en este programa hay mucho de opinión y, como pasa en las familias, en los grupos de amigos, hay gente que va a diferir, hay gente que no va a pensar igual”, puntualizó. “Se va a ver esta dinámica porque esto no es un noticiario, esto es un programa de opinión y sí, se informan cosas, pero se discuten”.

La artista también reflexionó sobre lo que significó su salida de la televisión hace más de seis años, tras la culminación impuesta de sus funciones en Univision.

“Empecé a trabajar en televisión sin desconectarme de ella a los 16 años, así que hubo un tiempo en que sí lo que me pasaba era que, por ejemplo, a la hora a la que yo hacía tal cosa por los últimos cinco años o diez años, pues a esa hora era como que de momento, ‘oh wow, para dónde voy’, eso sí me pasó al principio”, dijo sobre asimilar la nueva realidad. “Pero no vivo pensando en un medio en particular, o que el medio de la televisión es lo único que pasa por mi cabeza, que me estaba muriendo, porque esto es un trabajo, un trabajo privilegiado, pero es un trabajo”.

Dentro de su bagaje profesional, exploró alternativas que incluyeron experiencias en la radio como moderadora de Nosotras sin filtro con Liza Lugo (11Q), editora y redactora para una revista de estilos de vida, y como consultora de reclutamiento.

“Y también volví a mi primera pasión, a hacer teatro”, resaltó con gran entusiasmo sobre su labor en obras para público estudiantil, y otras para adultos.

La reportera extendió una invitación al público para sintonizar el espacio televisivo ¡Qué junte!.

“Nos vamos a divertir. En un momento en que todo es tan denso, esta producción va tocar temas serios, va a investigar, pero va a ser más liviano el momento de encontrarnos y compartir la información y opinar sobre la información”, afirmó sobre la línea que distingue esta producción.

“No tenemos muchas oportunidades de que el público y los que están en cámara desmenucen algo, desmenucen las historias, porque es o pura opinión, o la rigurosidad de un noticiario, y aquí se liberan un poco las dos cosas”.