Durante décadas, la palabra “perreo” ha sido parte de la cultura popular puertorriqueña. Hoy, una nueva propuesta televisiva busca darle un significado diferente. Uno que celebra el amor incondicional, el cuidado responsable y la conexión única entre los perros y sus familias.

Así nace “Perreo TV”, el primer programa de entretenimiento familiar dedicado al mundo canino en Puerto Rico, una producción original de Mr. & Mrs. Entertainment que estrenará el próximo 20 de junio por WAPA TV a las 11:00 a.m.

Totalmente producido en Puerto Rico, “Perreo TV” combina entretenimiento, educación y contenido inspirador para toda la familia. A través de historias conmovedoras, experiencias comunitarias, celebridades y aventuras internacionales, el programa busca promover el bienestar animal y fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus familias.

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Aunque se produce desde Puerto Rico, su alcance trascenderá fronteras a través de plataformas digitales y redes sociales.

El programa contará con segmentos como “La perra vida de…”, en la que celebridades y personalidades comparten historias, anécdotas y momentos especiales junto a sus perros; “Patas por el mundo”, con las aventuras de Miss Bali alrededor del mundo, descubriendo experiencias y destinos inolvidables; “Cámara perruna”, con los momentos más divertidos protagonizados por perros de la audiencia (los interesados pueden compartir sus videos a perreotvpr@gmail.com); “Celebra sus huellas”, historias inspiradoras de personas, organizaciones y mascotas que están dejando una huella positiva en sus comunidades; y “Jangueando con los míos”, con actividades, iniciativas y experiencias para las familias y sus mascotas alrededor de Puerto Rico.

La embajadora oficial del programa será Miss Bali Vallejo Rodríguez, una de las perritas más reconocidas de Puerto Rico, conocida por sus viajes internacionales, colaboraciones con importantes marcas y su labor comunitaria.

“Miss Bali llegó a mi vida en uno de los momentos más difíciles que he vivido. Mientras enfrentaba pérdidas familiares muy dolorosas, ella se convirtió en una fuente de amor incondicional, compañía y sanación. Me ayudó a reencontrar la alegría en los pequeños momentos y me inspiró a crear un proyecto que celebrara el impacto tan positivo que tienen los perros en nuestras vidas. ‘Perreo TV’ nace desde el corazón, con el deseo de inspirar, educar y promover la empatía hacia los animales y sus familias”, comentó Shirley Rodríguez, productora ejecutiva y cocreadora del programa.

“Perreo TV” busca entretener mientras fomenta la adopción responsable, el bienestar animal y la importancia de la relación entre las mascotas y las familias, presentando contenido positivo y accesible para todas las edades.

Además de su transmisión semanal por WAPA Televisión, el contenido estará disponible a través de plataformas digitales y redes sociales bajo @perreotvoficial, permitiendo que la audiencia disfrute de momentos destacados y contenido exclusivo durante toda la temporada.