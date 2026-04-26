“Spider-Noir”, la próxima serie “live-action” de Marvel que llegará a Amazon Prime Video a nivel mundial a fines de mayo, presentó por primera vez su tráiler oficial en la Ciudad de México en el festival Comic Culture Experience (CCXP 2026).

Esta historia revela una versión distinta del universo del héroe arácnido, más cruda, más íntima, protagonizada por Nicolas Cage, quien interpreta a un investigador privado envejecido en un Nueva York de la década de 1930, marcada por la violencia y la melancolía.

Lejos del héroe tradicional, la serie apuesta por una narrativa de detectives. Cage encarna a Ben Reilly, un investigador privado veterano, desgastado por la vida y perseguido por su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

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¿Qué se vio en el material exclusivo de “Spider-Noir”?

En el adelanto, el personaje comienza a redescubrir sus habilidades mientras se enfrenta a una red criminal liderada por un antagonista interpretado por Brendan Gleeson, quien apunta a ser una versión de “Silvermane”.

La serie, basada en el cómic “Spider-Man Noir” es una historia independiente, sin conexión directa con otras adaptaciones cinematográficas del personaje.

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su propuesta visual, que podrá verse en dos versions: una en blanco y negro, fiel a la estética clásica del noir, y otra en color con tonos realistas.

“Spider-Man Noir llega con un elenco increíble y de la mano de su creador, Oren Uziel. Es una experiencia única, con una versión del personaje que nunca habías visto antes. No puedo esperar a que vean los ocho episodios, que se estrenan el 27 de mayo en Prime Video”, dijo Nicolas Cage en un video reproducido en el CCXP.

El reparto reúne a figuras de distintas trayectorias, entre ellos Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Abraham Popoola, Jack Huston y el propio Brendan Gleeson.

Durante el desarrollo del proyecto, el actor Jack Huston adelantó parte de la dinámica en el set junto al protagonista, arrancando aplausos y gritos de emoción, aunque el actor no estuvo presente:

“Mi primera semana fue peleando con Nicolas Cage. No hay nadie que trabaje más duro que él. Llegaba agotado y él estaba listo para otra toma. Lo interesante es que esto está en el universo Spider-Man, pero en los márgenes. Es algo completamente original”, dijo.

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Sobre su personaje, “Flint Marko” (“Sandman”), un guardaespaldas, que es asesinado lentamente por sus propios superpoderes, el mismo Huston subrayó el enfoque emocional de la serie:

“La única referencia que tenía era la versión de las películas de Sam Raimi. Pero aquí es mucho más humano. Tiene conflictos, dolor, belleza. Aunque es noir, es muy relatable para una audiencia actual”, dijo el actor.

¿Cuándo se estrena?

“Spider-Noir” llegará el 27 de mayo con un formato que permitirá ver sus 8 episodios de forma consecutiva. La producción corre a cargo de Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, con dirección inicial de Harry Bradbeer.

“Queremos que vivan una experiencia de Spider-Man que nunca han visto. Que se diviertan. Es una serie que no se toma demasiado en serio, pero es muy entretenida”, mencionó el show runer Oren Uziel.

El desarrollo creativo está en manos de Oren y Steve Lightfoot, en colaboración con el equipo detrás de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, integrado por Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal.