Durante esta semana semana de enero llegarán a la televisión, plataformas de streaming y musicales diversas producciones. Conoce cuáles según este listado curado por The Associated Press.

Cine

— El debut como directora de Regina King, “One Night in Miami”, reúne a Muhammad Ali (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Jim Brown (Aldis Hodge), y Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) en un hotel de Miami en febrero de 1964, celebrando el knockout de Ali sobre Sonny Liston. El escenario de la obra de Kemp Powers (codirector de “Soul” de Pixar), es ficticio, pero el diálogo, sobre poder, libertad e identidad negra, suena real de una forma revitalizante. La película, que se presentó en importantes festivales a finales del año pasado, se estrena el viernes en Amazon Prime.

—Filmado durante los primeros días de la pandemia, “Locked Down” de Doug Liman es uno de los proyectos más notables que han surgido de la cuarentena. Protagonizada por Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor, “Locked Down” se centra en una pareja que comienza su encierro justo cuando deciden separarse. Dirigida por el cineasta de “Bourne Identity” (“Identidad desconocida”) y escrita por Steven Knight de “Dirty Pretty Things” (“Negocios entrañables”) y “Eastern Promises” (“Promesas peligrosas”), la película se estrena el jueves en HBO Max.

— Otra película aclamada del circuito de festivales virtuales, “MLK/FBI” de Sam Pollard se estrena on demand y en cines el viernes. Pollard, quien suele editar las películas de Spike Lee, examina la figura de J. Edgar Hoover así como la vigilancia y el acoso del FBI sobre Martin Luther King, Jr. — considerado por muchos uno de los capítulos más oscuros de la historia del FBI. Se trata de una historia turbia que aborda las aventuras extramaritales de King pero, sobre todo, los intentos racistas del gobierno federal por controlar y boicotear al líder por los derechos civiles.

Música

— Tres años después de lanzar su álbum debut de larga duración, la boy band Why Don’t We está de regreso con su segundo álbum “The Good Times and the Bad Ones”. El disco de 10 canciones incluye el sencillo “Fallin’ (Adrenaline)”, con un sampleo de “Black Skinhead” de Kanye West, la primera canción del grupo en llegar a la lista Hot 100 de Billboard. Otra canción, “Slow Down”, toma prestadas notas del éxito de Smashing Pumpkins “1979” de mediados de los años 90, mientras que Skrillex, Timbaland y Travis Barker contribuyen en la producción del álbum.

— Un año después de su último concierto en vivo, Jimmy Eat World tocará el viernes su 10mo álbum de estudio completo, “Surviving” de 2019. Es una de tres presentaciones que forma parte de las Phoenix Sessions de la banda. El 29 de enero presentarán su quinto álbum, “Futures” de 2004 y el 12 de febrero interpretarán “Clarity”, su tercer álbum lanzado en 1999. El precio de los boletos comienza en 14,99 dólares.

— El nieto de Bob Dylan lanzará un nuevo EP creado durante los primeros días de la pandemia mientras el mundo estaba en el encierro. Pablo Dylan, el hijo del cineasta Jesse Dylan quien ha colaborado con Erykah Badu y A$AP Rocky, lanzará el viernes cinco canciones bajo el título de “Solitude”. El EP con toques acústicos es el primero de una serie de tres EP que reflexionan sobre eventos actuales en Estados Unidos.

Televisión

— Catherine Zeta-Jones se sumará a “Prodigal Son” de Fox sobre un hábil cazador de criminales (Tom Payne) y su padre asesino serial (Martin Sheen). La actriz galardonada con el Oscar y el Tony aparece en la segunda mitad de la temporada como doctora y contraparte del Martin Whitly de Sheen, cuyo conocimiento íntimo sobre los asesinatos es muy práctico para resolver los casos más difíciles de la policía de Nueva York. ¿La doctora Vivian Capshaw (Zeta-Jones) se acercará demasiado a Martin? ¿Martin fortalecerá su relación con su hijo Malcolm? La segunda temporada de “Prodigal Son” se estrena a las 9 p.m. hora de Nueva York (0200 GMT) el martes.

— Un asesino real que aterrorizó a los californianos a mediados de la década de 1980 es el personaje de la serie documental limitada de Netflix, “Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer”, que se estrena el miércoles. Los asesinatos brutales comenzaron en la zona de Los Angeles en un largo y caliente verano en 1985, en el que murieron hombres, mujeres y niños en ataques oscuros. Entrevistas en persona, imágenes de archivo y fotografías originales ayudan a relatar los delitos y la búsqueda del hombre responsable en esta serie de cuatro partes.

— Incluso una actriz dramática ganadora del Emmy como Kyra Sedgwick (“The Closer”) no se puede resistir a la comedia. Sedgwick, quien tiene un papel recurrente como la subjefa de policía Madeline Wuntch en “Brooklyn Nine”, actúa en la comedia de ABC “Call Your Mother” como una madre que deja la casa en la que ya no viven sus hijos para volver a la vida de ellos, les guste o no. “Call Your Mother”, se estrena el miércoles a las 9:30 p.m. hora de Nueva York (0230 GMT) incluye a Rachel Sennott, Joey Bragg y Emma Caymares.