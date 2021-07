Hoy, estrenando en cines, se encuentra la quinta y última entrega de la popular franquicia de “The Purge”. Además, la secuela “The Boss Baby: Family Business” llega a las salas de cine de Puerto Rico y, de manera simultánea, a la plataforma de “streaming” Peacock con una nueva jefa al mando.

Por otro lado, estrenando en Fine Arts se encuentra la cinta de drama “I Carry You With Me” y el documental “Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)” que presenta a la audiencia, por primera vez en la historia, el Festival Cultural de Harlem que se llevó a cabo para el 1969.

PUBLICIDAD

Para aquellos que quieran ver películas y series desde la comodidad de su hogar, entre los estrenos destacados de esta semana se encuentran las cintas “Fear Street Part 1: 1994”, “No Sudden Move”, “The Tomorrow War”, y una serie animada con el icónico dúo “Tom” y “Jerry”.

The Forever Purge

La quinta y última entrega de la franquicia de “The Purge” sigue a una pareja mexicana que llega a los Estados Unidos huyendo de un cartel de drogas. Pero poco después de su llegada las cosas dan un giro del cielo a la tierra cuando la purga no se detiene al amanecer.

Género: Acción/Horror/Suspenso

Elenco: Ana de la Reguera, Josh Lucas y Will Patton

Estreno: Hoy en cines

The Boss Baby: Family Business

La secuela de la popular cinta animada del 2017, “The Boss Baby”, sigue a los hermanos Templeton de adultos después de alejarse el uno del otro. Lo que inspira en la pequeña Tina, la hija de Tim y la nueva Boss Baby, las ganas de reunirlos nuevamente y empezar un negocio familiar con ambos.

Género: Comedia/Familiar

Elenco: Alec Baldwin, James Marsden y Amy Sedaris

Estreno: Mañana en cines y Peacock

I Carry You With Me

Un aspirante chef deja a su alma gemela en México para emprender un viaje a Nueva York, donde su vida no volverá a ser la misma. La cinta de drama se estrenó en el Festival de Sundance en enero de este año y ganó los premios NEXT Innovator y Audience Awards.

Género: Drama

PUBLICIDAD

Elenco: Armando Espitia, Christian Vazquez y Michelle Rodríguez

Estreno: Hoy en Fine Arts

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

El galardonado documental presenta por primera vez en la historia el Festival Cultural de Harlem que se llevó a cabo en 1969 a pocas cuadras del Festival de Woodstock. El festival se encargó de celebrar la música, la cultura afroamericana, promovió el orgullo y la unidad de la comunidad.

Género: Documental/Música

Elenco: Stevie Wonder, Nina Simone y Mavis Staples

Estreno: Mañana en Fine Arts y Hulu

Fear Street Part 1: 1994

La primera parte en la trilogía de “Fear Street” para la plataforma de Netflix seguirá a un grupo de adolescentes luego de encontrarse accidentalmente con el antiguo responsable de unos asesinatos que han ocurrido en su ciudad a lo largo de 300 años.

Género: Misterio/Horror

Elenco: Kiana Madeira, Olivia Scott Welch y Benjamin Flores Jr.

Estreno: Mañana en Netflix

No Sudden Move

Ambientada en los años 50, un grupo de delincuentes son contratados para robar una tecnología automotriz emergente pero cuando su plan les sale mal tendrán que buscar a la persona que los contrató y con qué propósito.

Género: Crimen/Drama/Suspenso

Elenco: Brendan Fraser, Benicio del Toro y Don Cheadle

Estreno: Hoy en HBO Max

Tom and Jerry in New York

La serie animada seguirá al icónico dúo del gato Tom y el ratón Jerry mientras se instalan en el Royal Gate Hotel. Esto está inspirado en la cinta que estrenó recientemente en cines y en la plataforma de HBO Max el pasado mes de febrero.

PUBLICIDAD

Género: Comedia/Familiar

Estreno: Hoy en HBO Max

The Tomorrow War

La cinta de ciencia ficción protagonizada por Chris Pratt sigue a un hombre de familia luego de ser reclutado para luchar en una guerra en donde el destino de la humanidad depende de su capacidad para enfrentarse al pasado.

Género: Ciencia Ficción/Acción/Aventura

Elenco: Chris Pratt, Yvonne Strahovski y J.K. Simmons.

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video