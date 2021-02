La primera edición virtual del Festival de Sundance, como en otros años, marcó el inicio de un recorrido que para muchas películas será uno largo con miras a llegar a la meta: los premios Oscar de 2022.

A pesar de haberse celebrado de manera remota por primera vez desde que fue fundado en el 1978, el festival no perdió ni una gota de su prestigio, provocando la venta más grande hasta la fecha: Apple TV+ adquirió el drama “Coda” por $25 millones.

La cinta de apertura del festival tuvo gran aceptación, y habría provocado una ovación en el Teatro Eccles de Park City, Utah, de haberse celebrado allí su estreno mundial. A pesar de haber dado inicio por todo lo alto, al menos otros seis títulos merecen ser mencionados entre los más destacados del evento que celebró su último día ayer.

The Sparks Brothers marcó el debut de Edgar Wright (Baby Driver, Hot Fuzz) como director de documental, y su selección de tema es uno que sorprenderá a nadie que esté familiarizado con su amor por la música. En dos horas y media de duración, este electrizante documental cuenta la historia de la mejor banda que nunca has escuchado, Sparks.

Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It no solo arroja luz sobre la legendaria Rita Moreno, sus obstáculos tratando de lograrlo en Hollywood y su aportación a la evolución del famoso Tinseltown, sino que con ella emerge una nueva voz puertorriqueña en el cine: la directora Mariem Pérez Riera.

Mass es oficialmente la primera contendiente a los Oscar en el 2022 con cuatro soberbias actuaciones a cargo de Jason Isaacs, Anne Dowd, Martha Plimpton y Reed Birney como dos familias que intentan sanar heridas causadas por una matanza en una escuela años atrás.

Pleasure se sumerge de la manera más explícita posible en la industria de la pornografía. La cinta, protagonizada por una excepcional Sofia Kappel en su debut en el cine, es la mirada más honesta a esta industria que haya llegado al cine, si es que algún estudio se atreve a distribuir esta provocadora propuesta de la directora sueca Ninja Thyberg.

Jockey contiene fácilmente la mejor actuación de Clifton Collins Jr. como Jackson Silva, un jinete que recién comienza a afrontar su propia mortalidad cuando recibe la inesperada visita de un joven (Moises Arias) que, además de ser su nueva competencia, también pudiese ser su hijo.

On the Count of Three logra un efectivo balance entre drama y humor negro en esta película sobre dos mejores amigos que deciden poner fin a sus vidas. El debut como director de Jerrod Carmichael (Neighbors) también cuenta con dos actuaciones en el núcleo de esta historia, que registran como genuinas y dignas de todos los halagos que ha recibido desde su debut en el Utah virtual que provocó la pandemia.