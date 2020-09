Miami. - Algunas de las principales estrellas de Hollywood, como Jude Law, Robert Pattinson, Tom Holland o Judy Davis, protagonizan esta semana una extensa lista de novedades de películas y series para televisión y “streaming”.

Lunes, 14 de septiembre:

Jude Law y Naomie Harris lideran la serie limitada de HBO “The Third Day”. En “Summer”, su primera parte, un hombre llamado Max es atraído hacia la misteriosa isla británica de Osea. Luego, en “Winter”, la madre soltera Helen llega a ese mismo paraje siniestro buscando sus propias respuestas.

También se estrena en HBO la serie “We Are Who We Are” (“Somos quienes somos”), dirigida por Luca Guadagnino (“Call Me by Your Name”). Esta producción sigue a dos adolescentes estadounidenses que viven en la base militar asentada en el balneario italiano de Chioggia.

Martes, 15 de septiembre:

Netflix pone este día a disposición de sus suscriptores “Criogenización: Vivir dos veces”, un documental que muestra cómo los padres de la pequeña Einz decidieron colocar su cabeza y cerebro en un tanque de criogenización en un laboratorio situado en el estado de Arizona (EE.UU.).

El padre de la menor, un científico especialista en láseres, anhela que Einz tenga la oportunidad de volver a nacer dentro de un cuerpo regenerado y, en su afán por lograrlo, ha involucrado a su hijo Matrix, un joven genio de 15 años.

Miércoles, 16 de septiembre:

“The Devil All the Time” es la película que Netflix estrena este este miércoles, protagonizada por Robert Pattison -el próximo Batman- y Tom Holland -el actual Spiderman-.

En una producción mucho más macabra que las historias de superhéroes, Pattison interpreta a un predicador malvado en el siniestro pueblo de Knockemstiff, Ohio (EE.UU.), donde el personaje de Holland lucha por proteger a su familia.

Jueves, 17 de septiembre:

Sarah Paulson pone rostro a la serie “Ratched”, que puede ser vista como una precuela a la icónica película de suspenso “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”.

La historia muestra cómo la malvada enfermera del filme original llegó al hospital mental en 1947.

Viernes, 18 de septiembre:

Ambientada en una nueva zona industrial a las afueras de Nueva Delhi (India), la película “Dolly, Kitty y las estrellitas brillantes” de Netflix narra la silenciosa transformación de dos primas que, a través de su relación de amor y odio, logran encontrar la libertad.

Además, llega a las pantallas este día una nueva entrega de la exitosa serie de HBO “Habla Now”. En esta nueva temporada, cuentan sus historias importantes estrellas iberoamericanas como el chef español José Andrés, la actriz Diane Guerrero y el comediante Arturo Castro.

Finalmente, “Becoming” es la nueva serie de Disney+ que a partir de este viernes contará las historias del inicio de las carreras de 10 celebridades, incluyendo atletas, músicos, bailarines e intérpretes.

La lista incluye a Adam Devine, Anthony Davis, Ashley Tisdale, Caleb McLaughlin, Candace Parker, Colbie Caillat, Julianne Hough, Nick Cannon, Nick Kroll y Rob Gronkowski.