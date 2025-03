Hellboy: The Crooked Man

No cuenta on Guillermo del Toro ni Ron Perlman, pero la nueva película de “Hellboy” llega a “streaming” con Jack Kesy en el papel titular. El creador de la serie, Mike Mignola, coescribió el guion y ha asegurado que finalmente consiguió una entrega sobre lo que quería con este personaje: una cinta de horror. El 7 de marzo por Hulu.

Plankton: the Movie

La más reciente película de “Spongebob” sobre su antiguo némesis y amigo occasional Plankton, debe ser uno e los títulos más populares en Netflix este mes. El filme presenta al personaje principal en medio del caos que vive cuando su plan para dominar el undo se va a justa. Su esposa Karen se apodera entonces de su misión, forzando a Plankton a unirse a SpongeBob para detenerla. El 7 de marzo por Netflix.

Moana 2

Se espera que las audiencias familiars inunden Disney+ este mes con el debut por “streaming” de “Moana 2” luego de recaudar sobre un billon de dólares en taquilla. El primer filme de “Moana” es el título más visto en la historia de los servicios de “streaming”, así que no hay razones para dudar que la secuela sea igualmente exitosa. La película reúne a Moana (cuya voz aporta Auli’i Cravalho) y Maui (Dwayne Johnson) tres años después de los eventos de la original, ahora en un viaje por los lejanos mares de Oceanía hacia aguas perdidas. El 17 de marzo por Disney+ .

Anora

“Anora” ganó el Oscar como major película luego de alzarse con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Mikey Madison ejecuta el papel principal como una trabajadora de sexo en la ciudad de Nueva York cuya vida se sale de control luego de casarse con el hijo de un oligarca ruso. El 17 de marzo por Hulu.

Den of Thieves 2: Pantera

Esta película estrenó en el tope en las taquillas de Norteamérica ingresando sobre $30 millones. Gerard Butler y O’Shea Jackson, Jr. team up in the crime thriller as an LASD sheriff and a suspected thief who join forces to pull of a robbery in Europe. The movie is inspired by the real-life Antwerp diamond heist that took place in 2003. Un tercer filme de esta franquicia ya está en desarrollo. El 20 de marzo por Netflix.

Wicked

El exitoso “blockbuster” que consiguió 10 nominaciones a los premios de la Academia de Cine, ganando dos, y que ha recaudado sobre $700 million en taquilla a nivel mundial llega a Peacock junto a una versión tipo “singalong” para que te “esgalilles” cantando. Dirigida por Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”, “In the Heights,”), este musical es una adaptación del éxito de Broadway sobre la historia previa a la trama de “El Mago de Oz”. Es protagonizado por Cynthia Erivo como “Elphaba” y Ariana Grande como “Glinda”, quienes fueron nominadas al Oscar por sus actuaciones obre dos amigas brujas cuya relación cambia cuando conocen al maravilloso mago de Oz (Jeff Goldblum). También actúan Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater y Peter Dinklage. El 21 de marzo por Peacock.

Holland

Nicole Kidman caracteriza a una maestra y ama de casa cuya vida perfecta con su esposo e hijo se va cuesta abajo cuando descubre un oscuro secreto de su pareja. El 27 de marzo por Prime Video.

Queer

Daniel Craig ganó las mejores reseñas de su carrera y ganó el premio de major actor de la National Board of Review por su trabajo en esta película ambientada en la Ciudad de México de 1950. El filme sigue a un inmigrante estadounidense marginado que se enamora de un hombre más joven. El 28 de marzo por Max.