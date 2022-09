Esta semana tanto la pantalla grande como los servicios de “streaming” nos presentan en estreno una gran variedad de géneros que de seguro complacerá los gustos del público. Desde un filme basado en el desarrollo amoroso de una pareja de la comunidad LGBTQ+, hasta el controversial estreno de la película “Blonde”, sobre la vida de Marylin Monroe. Sin dejar atrás el resurgimiento de la popular película “Hocus Pocus 2″, que luego de 29 años de espera se estrena en la plataforma de Disney +.

Bros

Dos hombres con problemas de compromiso intentan una relación.

Género: Comedia / Romance

Elenco: Luke Macfarlane / Billy Eichner / Kristin Chenoweth

Estreno: Disponible ya en cines.

Smile

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. Rose debe enfrentarse a su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su horrible nueva realidad.

Género: Horror

Elenco: Sosie Bacon / Jessie T. Usher / Kyle Gallner

Estreno: Disponible ya en cines.

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

La cuarta y última entrega de Rebuild of Evangelion. Misato y su grupo anti-Nerv Wille llegan a París. La tripulación del buque insignia Wunder aterriza en una torre de contención.

Género: Animación / Acción / Drama

Elenco: Megumi Ogata (voz) / Megumi Hayashibara (voz) / Kazuya Tsurumaki (voz)

Estreno: Disponible ya en cines.

The Good House

La vida para la agente inmobiliaria de Nueva Inglaterra, Hildy Good, comienza a desentrañar cuando se conecta con una vieja llama suya de Nueva York. Basado en “La buena casa” de Ann Leary.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Sigourney Weaver / Kevin Kline / Morena Baccarin

Estreno: Disponible ya en Fine Arts.

Serán dueñas de la tierra

Serán las dueñas de la tierra es un documental de 90 minutos sobre las vidas de Stephanie, Ian y Alfredo, agricultores ecológicos sin tierra que se esfuerzan por producir alimentos saludables para el consumo local en Puerto Rico. El documental muestra el valor de los protagonistas mientras intentan ganarse la vida sin propiedad de la tierra ni capital.

Género: Documental

Director: Juanma Pagán Teitelbaum

Estreno: Disponible ya en Fine Arts

My Best Friend’s Exorcism

Las mejores amigas adolescentes Abby y Gretchen se enfrentan a un demonio de otro mundo que se instala en el cuerpo de Gretchen.

Género: Horror / Suspenso / Comedia

Elenco: Elsie Fisher / Amiah Miller / Rachel Ogechi Kanu

Estreno: Disponible mañana en Amazon Prime.

Hocus Pocus 2

Tres mujeres jóvenes traen accidentalmente a las hermanas Sanderson a la Salem moderna y deben descubrir cómo evitar que las brujas hambrientas de niños causen estragos en el mundo.

Género: Comedia / Fantasía / Familiar

Elenco: Bette Midler / Sarah Jessica Parker / Kathy Najimy

Estreno: Disponible mañana en Disney+

The Greatest Beer Run Ever

La historia de un hombre que dejó Nueva York en 1967 para llevar cerveza a sus amigos de la infancia en el ejército mientras luchaba en Vietnam.

Género: Aventura / Comedia / Drama

Elenco: Zac Efron / Russell Crowe / Bill Murray

Estreno: Disponible mañana en Apple TV+

Blonde

Una crónica ficiticia de la vida de Marilyn Monroe.

Género: Biografía / Misterio / Drama

Elenco: Ana de Armas / Lucy Devito / Garret Dillahunt

Estreno: Disponible ya en Netflix.

Eat the Rich: The GameStop Saga

Una mirada a las capas de intriga, desde el poder sobrealimentado de las comunidades digitales hasta la ludificación del comercio.

Género: Documental

Estreno: Disponible ya en Netflix.

Entergalactic

Jabari, una encantadora artista vestida con ropa de calle en la cúspide del verdadero éxito. Después de un encuentro casual con Meadow, su nuevo vecino fotógrafo, Jabari tiene que averiguar si puede hacer espacio para el amor en su vida.

Género: Animación / Comedia / Música

Elenco: Timothée Chalamet / Vanessa Hudgens / Keith David

Estreno: Disponible mañana en Netflix

Rainbow

La Dorothy moderna (inspirada en el Mago de Oz) enfrenta los desafíos de ser una adolescente hoy en día.

Género: Drama

Elenco: Ester Exposito / Rossy de Palma / ovik Keuchkerian

Estreno: Disponible mañana en Netflix.

What We Leave Behind

Después de toda una vida de viajes en autobús a los EE. UU. para visitar a sus hijos, Julián comienza a construir tranquilamente una casa en la zona rural de México. Al filmar su obra, su nieta redacta una carta de amor personal y poética a él y a su tierra natal.

Género: Documental

Estreno: Disponible mañana en Netflix.

The Empress (Serie)

Dos jóvenes se encuentran. Un encuentro fatídico: el proverbial amor a primera vista. Él es el emperador Francisco José de Austria-Hungría, ella es Elisabeth von Wittelsbach, princesa de Baviera y hermana de la mujer con la que se casará Francisco.

Género: Romance / Historia / Drama

Elenco: Svenja Jung / Devrim Lingnau / Philip Froissant

Estreno: Disponible ya en Netflix.

Human Playground (Serie)

Esta docuserie explora los orígenes y la evolución del juego en todo el mundo, desde rituales ancestrales hasta negocios de miles de millones de dólares.

Género: Documental

Elenco: Idris Elba

Estreno: Disponible mañana en Netflix

Phantom Pups (Serie)

El niño y su familia se mudan a un hogar embrujado, donde conocen a tres adorables cachorros fantasmas e intenta ayudarlos a volver a convertirse en perros de verdad.

Género: Comedia / Familiar / Fantasía

Elenco: Jett Klyne / Enid- Raye Adams / Eva Brooke Baker

Estreno: Disponible mañana en Netflix