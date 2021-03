Hoy, estrenando en cines, llega el actor Bob Odenkirk a la pantalla grande con “Nobody”, una cinta de acción que promete competir con películas como “Taken” y “John Wick”. Mario de la Rosa, Isel Rodríguez, Claribel Medina, Ianis Guerrero y Fausto Mata protagonizan la cinta puertorriqueña “El Cuartito” sobre cinco extraños que al llegar de viaje a Puerto Rico quedan confinados en un pequeño cuarto en el aeropuerto.

Por otra parte, la variada oferta de las plataformas de “streaming” para esta semana incluyen una serie original de Netflix, “The Irregulars”, la cinta juvenil “A Week Away” y una nueva serie de Disney+, “The Mighty Ducks: Game Changers”.

El Cuartito

La cinta puertorriqueña sigue a cinco extraños que al viajar a Puerto Rico son confinados en ‘El Cuartito’ por las autoridades de inmigración del país. Todos se verán obligados a poner sus diferencias a un lado para poder escapar de las cuatro paredes que los unieron en primer lugar.

Género: Comedia

Elenco: Ianis Guerrero, Mario de la Rosa, Claribel Medina, Isel Rodriguez y Fausto Mata

Estreno: Hoy en cines

Nobody

La cinta de acción sigue a Hutch Mansell, un padre que luego de ser víctima de un robo domiciliario decide regresar a su vida pasada oculta que dejó para tener una vida normal con su familia.

Género: Acción/Drama/Crimen

Elenco: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd y RZA

Estreno: Hoy en cines

Plantados

Filmada en Miami y Puerto Rico, la película se basa en los testimonios de los presos políticos en Cuba conocidos como los “plantados”.

Género: Drama/Historia

Elenco: Carlos Acosta-Milian, Yerandy Basart y Jeffry Batista

Estreno: Hoy en Fine Arts

A Week Away

La película juvenil sigue a Will Hawkins luego de tener un enfrentamiento con la ley. Obligado a asistir a un campamento de verano cristiano para no ir a un centro de detención juvenil, Will encuentra un sentido de pertenencia en donde menos se lo imaginaba.

Género: Drama/Familiar/Musical

Elenco: Bailee Madison, Kevin Quinn y David Joechner

Estreno: Mañana en Netflix

The Irregulars

La serie ambientada en el Londres victoriano, sigue a un grupo de adolescentes callejeros que son manipulados para resolver los crímenes del Doctor Watson y su misterioso compañero Sherlock Holmes.

Género: Crimen, Drama, Fantasía

Elenco: McKell David, Thaddea Graham y Jojo Macari

Estreno: Mañana en Netflix

The Mighty Ducks: Game Changers

La nueva serie seguirá al pequeño Evan, de 12 años, luego de ser rechazado en el equipo de hockey juvenil Mighty Ducks. Con la ayuda de su madre, ambos crearán su propio equipo con la ayuda del entrenador original de los Ducks, Gordon Bombay.

Género: Comedia, Drama y Deporte

Elenco: Emilio Estevez, Lauren Graham y Brady Noon

Estreno: Mañana en Disney+