El especial musical del Banco Popular de este año, además de responder qué cosas son las que unen a los puertorriqueños -tema que titula el tradicional proyecto audiovisual- provocará lágrimas, recuerdos y diversos sentimientos en la diáspora boricua, ya que se trata de una de las piezas más emotivas que ha realizado la institución bancaria.

La producción titulada “Lo que nos une”, que se estrenará el 1 de diciembre a las 8:00 p.m. en los principales canales de televisión de Puerto Rico y en la página de popular.com por espacio de 24 horas, resulta una invitación directa para que los boricuas que tuvieron que abandonar su patria puedan regresar a su país y celebrar las Navidades más largas del mundo. Las estampas de paisajes de nuestro hermoso país, naturaleza, la cultura, nuestras tradiciones, las festividades navideñas, la música, gastronomía y las vivencias se entrelazan con el inquebrantable amor de la familia y de las amistadas que van hilvanando cada número musical que resalta la esencia e identidad de ser puertorriqueño en cualquier parte del mundo.

PUBLICIDAD

El especial fue presentado el miércoles en las salas de Fine Arts del Popular Center en Hato Rey, donde los músicos y directores del especial compartieron impresiones sobre el trabajo final. ( Carlos Rivera Giusti )

Y es que los boricuas que residen en el exterior, posiblemente, van a querer tomar un avión con destino a Puerto Rico para ese encuentro familiar que solo se siente en el hogar y en este terruño donde cada rincón se convierte en fiesta durante la época festiva.

La producción dirigida por Juanky Álvarez y producida por Euskady Burgos, junto a la dirección musical de Luis Amed Irrizary, es una radiografía visual, sonora, musical y descriptiva del puertorriqueño actual que se nutre de las costumbres de las generaciones pasadas y del presente.

Ese llamado a la diáspora boricua, precisamente, marca el inicio del especial que cuenta la historia de una joven puertorriqueña radicada en Nueva York que al llegar la Navidad empaca sus cosas para regresar a la isla, al ritmo del clásico musical “Mamá, Borinquen me llama” en voz de Ana Isabelle, cantante y actriz que hace unos años volvió a su país luego de más de una década viviendo en Nueva York y Miami.

Desde la izquierda, el productor Euskady Burgos, el director musical Amed Irizarry y el director Juanky Álvarez. ( Carlos Rivera Giusti )

Entre los artistas que se unieron este año al especial, además de Ana Isabelle, se encuentran Wisin, Pedro Capó, Danny Rivera, Charlie Aponte, Melina León, Julio César Sanabria, Daymé Arocena, Los Rivera Destino, Chuwi, Chabela, Gala, Moncho Rivera, Miley Burgos, Brendaly Rivera, Andrea Cruz, Ángel “Papote” Alvarado y el Grupo Esencia y el cuatrista Christian Nieves, entre otros. La oferta musical resulta un gran acierto en la producción al combinar nuevas y veteranas voces en los géneros de salsa, merengue, pop, música típica, parranda y ritmos urbanos.

PUBLICIDAD

La pieza audiovisual también tiene como riqueza el observar a Puerto Rico desde las alturas. La integración de los visuales y las tomas de los paisajes y las estampas seleccionadas por el ojo del director Álvarez son sencillamente espectaculares, ya que validan que a Puerto Rico se le llame la “Isla del Encanto”. De hecho, el espectador podrá quedar encantado y boquiabierto cuando vea el número “Born in Puerto Rico” interpretado por Pedro Capó y Gale, donde las estampas paisajistas y naturales de la Isla son protagonistas.

“Queríamos presentar, con el tema de los paisajes, un Puerto Rico totalmente recuperado luego de pandemia, huracanes, terremotos. Hace tiempo no visitamos la isla desde esa altura y esa es la intención principal. Tener a Puerto Rico visto como si fuera una estampa. Las escenas parecen eso, una gran estampa de país. Era revisitar esos paisajes desde lo alto y vernos retratados desde lo alto”, sostuvo el miércoles el director Álvarez durante la proyección del especial en Fine Arts de Popular Center.

El director musical, Luis Amed Irizarry, por su parte señaló que “lograr que se vea como una pieza musical que realmente nos une desde la parte cultural puertorriqueña era el mayor reto”.

Irizarry, quien ha trabajado en otros especiales del Banco Popular, entiende que lo logró al integrar un variado grupo de artistas y la selección de varios géneros musicales de Puerto Rico y el Caribe.

“La visión caribeña y nuestra está presente en la música. De eso sabe Wisin que ha viajado el mundo y es parte del dúo de la historia. Quiero usarlo a él como ejemplo porque Wisin viene de un trabajo del reguetón y de una carrera sólida y se incorporó con los mismos elementos que lo definen a él y que muchas de las escenas que vamos a ver en el proyecto Wisin las conoce porque creció con esas costumbres. Igual hay otros artistas como Danny Rivera y otros que son nuevos como Chuwi que conforman un espectro musical único”, detalló Irizarry.

PUBLICIDAD

Wisin precisamente es quien le pone la cereza al bizcocho al cerrar la producción con el tema “Vamo’a celebrar”, acompañado del cuatrista Christian Nieves. El último número del especial es la fiesta de despedida de año en Puerto Rico.

“Feliz de estar aquí. El especial está espectacular y quiero felicitar a todos los artistas y al Banco Popular. Es la misma intención resaltar lo que nos une. Nosotros los puertorriqueños somos únicos y la gente del barrio, la señora que te ofrece agua o te pregunta tienes azúcar... eso nos hace especiales. Me siento feliz de haber nacido y crecido en esta tierra y de que la empresa siga creciendo desde Cayey. Somos boricuas aunque naciéramos en la luna. Tengo muchos amigos que por razones personales están fuera, pero un buen boricua no es solo el que vive aquí, sino el que ama su tierra, no importa donde esté”, sentenció el reguetonero Wisin.

Otro de los distintivos de la producción es que se nutre de las vivencias y narraciones de los artistas, quienes cuenta qué cosas los une como puertorriqueños. El DVD del especial cuenta con 11 temas y el CD integra 13, al sumar las voces de Laura Sáez y Carlitos García.