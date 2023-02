Lo ven como un reflejo del trabajo en equipo y del compromiso por mantener al público informado.

A una década del estreno del espacio televisivo Lo sé todo (Wapa TV), los comunicadores Yulianna Vargas y Pedro Juan Figueroa evalúan con orgullo los ingredientes que han abonado a celebrar tanto tiempo en el favor del público. Lo que empezó en febrero de 2013 como una apuesta de lunes a viernes sobre noticias de farándula se modificó con el paso de los años con la integración de temas de política, crítica social y apuntes dirigidos a asistir a la comunidad.

“Empezamos a las 5:55 (de la tarde) y hemos tenido varios públicos”, comentó Figueroa, quien forma el equipo junto con Vargas, Eliezer Ramos, Kike Cruz, Brenda Rivera, Fernan Vélez y Saudy Rivera. “Descubrimos que había una necesidad, que la gente en el horario de las 6:00 de la tarde estaba más interesado en entretenimiento, pero cuando pasamos al horario de la tarde, 2:55, que la familia comienza a llegar, los niños salen de la escuela, entonces empezamos a cubrir esas partes que a lo mejor en Noticias no pueden porque no están en ese horario, y nosotros podemos llegar a más allá”, analizó el presentador, quien comenzó su labor en el programa un mes después de su estreno.

Actualmente, Lo sé todo se transmite a las 2:00 p.m.

“Presentamos la actualidad de lo que pasa en la Isla desde la mañana hasta que llegamos al aire, claro, con nuestros bochinches, porque también vamos con los bochinches para poder entretener, pero la audiencia se ha mantenido ahí con nosotros y más gente se ha sumado”, manifestó, y celebró el apoyo de los televidentes que sintonizan a través de Wapa América en la retransmisión de las 6:00 de la tarde.

Ambos resaltaron la química de unidad que contribuye a reflejar una dinámica genuina en vivo. Vargas, quien se unió al equipo en septiembre de 2015, resaltó la conexión que sobresale como compañeros de trabajo.

“La verdad que somos familia frente y fuera de cámara. El equipo que tenemos ahora integrado es una cosa fuera de este mundo. Nosotros nos escribimos de día y de noche”, dijo la periodista, y dentro de ese sentir recordó un momento emotivo en 2018.

“Han sucedido muchas cosas. Un día que estaba al lado de Pedro, estamos presentando los distintos visuales, y era el anuncio de que había fallecido Billy Fourquet. Yo no era muy amiga de Billy, pero le tenía mucha admiración por el trabajo. Llegué a conversar con él”, recordó. “Los niveles de azúcar cuando estás embarazada varían, las hormonas, todo, el estrés, y yo me desmayé. Yo caí redondita, en los brazos de Rafael José”, rememoró entre risas la madre de Anna Victoria Pérez.

El presentador compartió que ya tenía su sospecha de lo que ocurría con su colega.

“Yulianna se desmaya en el aire. La cámara no lo tomó completo, pero ella se desmaya y yo rápidamente dije ‘esta está peña’. Todo el mundo me decía ‘pero Pedro…’, y yo decía ‘está preñá, tú vas a ver que en varios meses va a haber una criatura’ “, agregó sobre el recuerdo, antes de reflexionar sobre el lado difícil de compartir noticias tristes.

“Cuando son temas de que alguien falleció y me toca a mí dar ese ‘última hora’, soy demasiado sensible. Una cosa que la gente no conoce de mí es que para yo ir a un velorio… créeme, que yo rompo a llorar”, dijo conmovido. “Los compañeros que me conocen, los técnicos, todos, me ponen un tema de eso y yo me destruyo, me duele porque son de personas que conozco, que han compartido conmigo en diferentes canales, en diferentes programas, en diferentes estaciones de radio. De verdad, a mí me toca bien duro”.

Vargas resaltó el reto de informar en vivo. “Nosotros no llevamos un prompter (apuntador). Muy pocas veces (se usa). Todas nuestras líneas, todo lo que decimos viene porque nos empapamos, nos educamos, leímos bien el tema para poder presentarlo”, expuso enfática. “No nos dejamos llevar estrictamente por un prompter porque entendemos que se perdería un poco la naturalidad. Pero eso también nos lleva a tener un reto al aire, la adrenalina, pero se disfruta”, confesó, y apostó a la especialidad de los integrantes del programa.

“Aquí cada uno tiene su propio expertise. Ninguno va por encima del otro. Todo lo contrario. Vamos de la mano para un mejor proyecto y una mejor comunidad”, manifestó enfática. “Para mí, ha sido el elemento clave de estar tanto tiempo al aire consecutivamente, el éxito de nuestro programa, siendo número uno en el horario que estemos”.

Aunque todavía se trabaja en ello, la comunicadora aseguró que la celebración del aniversario será por todo lo alto.

“Lo estamos planificando porque son 10 años. Los 5 años los celebramos en grande. Llegamos a traer hasta figuras de Colombia porque tenemos una extensión de Lo sé todo en Colombia, que vino a raíz de nosotros a raíz del éxito que tiene en Puerto Rico”.

Mientras, valoró con entusiasmo el apoyo brindado con el paso de los años.

“Gracias por las muestras de cariño, por el apoyo por tanto tiempo. Queremos agradecerle al público de Wapa América también, a todos esos televidentes que nos ven a través de Estados Unidos, que nos han puesto número uno”.