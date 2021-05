De viajar a lugares exóticos en avión y con todas las comodidades, ahora los Derbez se aventuran a retar sus habilidades -y niveles de resistencia- más salvajes al viajar todos en una casa rodante para visitar la zona noroeste de Estados Unidos.

“De viaje con Los Derbez 2″ volverá a reunir al padre Eugenio Derbez, a su esposa Alessandra Rosaldo, a la hija de ambos, Aitana, y a los hijos mayores del actor: Vadhir, Jose Eduardo y su hija, la actriz Aislinn Derbez (”La Casa de Las Flores ), quien esta vez viaja sola, sin pareja ni hija. Como nuevo integrante estará la mascota de la familia, Fiona.

Los primeros cuatro episodios estrenarán el 20 de mayo a través de la plataforma de streaming en español, Pantaya, y los últimos tres, el 27 de mayo. La ruta de viaje incluirá paradas en lugares como el puente Perrine, en Twin Halls, Idaho, y el parque nacional Yellowstone.

Aslinn Derbez anticipa que la audiencia que disfrutó de la primera temporada, probablemente perciba una familia aún más afincada, algo que tiene mucho que ver con la convivencia por horas en un camper.

“Siento que la primera temporada nos separó un poco y la segunda nos unió. Además, fue después de haber estado encerrados mucho tiempo sin vernos, sin salir de casa (debido a la pandemia), y fue un alivio el poder volver a vernos, poder volver a estar en la naturaleza, y eso hizo que lo valoráramos mucho más, y que conectáramos aún más profundo”, dijo la artista y empresaria que en esta ocasión, decidió no viajar con su hija Kailani, de tres años, fruto de su terminado matrimonio con el actor Mauricio Ochmann.

“Fue la primera vez que viajé sin la bebé y sí me dio un poquito de culpa, pero también disfruté el volver a ser hija y hermana”, comentó por vía telefónica desde Los Ángeles, California, donde reside. “Son jornadas de trabajo muy duras que no se ven en pantalla, por lo mismo no es algo apto para niños tan chiquitos, apenas Aitana creo que lo aguanta, y aún así es muy pesado”.

Hubo muchos cambios. Esta vez no nos fuimos tan lejos, hicimos algo mucho más sencillo, que fue ir todos en una casa rodante, estuvimos mucho más tiempo juntos que con gente, esta vez casi no vimos a casi nadie” - Aslinn Derbez, actriz y empresaria

La “Elena de la Mora”, en “La casa de las flores”, no tiene restricciones mayores al momento de exponer su vida familiar, siempre y cuando no implique fingir o mostrar situaciones falsas. “Realmente no hay mucho que esconder. Somos una familia bastante sencilla, simple, no hay muchos secretos”.

“De viaje con los Derbez” no parece detenerse con esta segunda temporada, según anticipó la actriz. “Creo que podría ser muy divertido volver a hacer otro viaje”, comentó sin más.

Por ahí viene “La casa de las flores, la película”

Aslinn Derbez, asimismo, adelantó que pronto habrá noticias sobre la popular serie de Netflix Latinoamérica, “La casa de las flores”, y aunque no reveló detalles, ya en las redes sociales y el Internet se filtran informaciones sobre la versión en película que tendrá la producción de Manolo Caro.

“Justo viene una sorpresa este año”, se limitó a decir la intérprete, pero su compañera de elenco, Cecilia Suárez, fue un poco más allá en su Instagram al colgar una imagen de una escena del filme.

“Esto no se acaba hasta que se acaba. Los De La Mora regresan. La Casa de las Flores, la película”, escribió la terrible “Paulina” de la serie.