Este domingo se dio a conocer la muerte de la actriz Erika Robledo, famosa en el mundo de doblaje por haber prestado su voz a personajes tan icónicos como a La sirenita Ariel, en su versión animada, y a la tierna Heidi.

La noticia fue confirmada por la cuenta de X, “Anime, Manga y TV”. Entre la información que ha empezado a circular en las redes destaca que Erika perdió la vida el pasado 22 de enero, pero las causas del deceso continúan siendo un misterio.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención es que la propia Erika compartió varios mensajes en los que dejó entrever que pasaba por muy duros momentos.

Su última publicación en Instagram data de hace poco más de dos semanas, el 9 de enero. En ese entonces publicó una selfie y como mensaje, al pie de la misma, se dijo una sobreviviente: “¡Ella está viva! Tomando un muy necesario respiro de esta vida loca y tratando de juntar las piezas rotas. Los quiero y extraño”, escribió.

Pero no es la única publicación en la que Robledo abrió su corazón para sincerarse con sus seguidores. Meses atrás, en su cumpleaños número 48, agradeció las muestras de cariño que había estado recibiendo, lamentó haberse alejado de las redes y, aunque no dio muchos detalles, aseguró que su vida había cambiado de un día a otro: “La vida ha sido un poco caótica a veces y digamos… mi futuro fue arrancado de debajo de mis pies en un instante. Pero soy una luchadora y nunca dejaré de pelear ferozmente contra los obstáculos, incluso cuando los demás no lo hacen”.

En ese mismo texto, la también locutora se dijo esperanzada de retomar su carrera pronto: “Agradecido de tener la esperanza de volver algún día y apasionada como siempre por mi servicio de locución y estudio en casa, “Talking Chameleon”, que afortunadamente ha seguido siendo un éxito. Todo lo demás… pequeños pasos”, finalizó.

Ahora, sus amigos y seguidores han llenado estos mensajes con tiernas palabras de despedida y sus más sinceras condolencias a la familia: “Que tristeza que ya no estés en este mundo, ojalá fuera mentira y contestaras este mensaje”, “¿Fue un accidente? Porque hasta hace una semana se le veía muy normal”, “Que descanse en paz. Vuela alto Erika Robledo”, “Hasta siempre Erika, que descanses en paz en el reino de los cielos”, “Descansa en paz genia”, “Adiós a unas de las grandes de la industria”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Quién fue Erika Robledo?

Inició su carrera en el mundo del doblaje siendo apenas una niña, gracias a su madre, Guadalupe Romero, quien era la encargada de dar voz a la Lynda Carter en la versión en español de “La Mujer Maravilla”.

Con el tiempo, Erika no solo se hizo de su propio nombre dentro de la industria, fue una de las actrices de doblaje más reconocidas.

A lo largo de su carrera interpretó a un sinfín de personajes animados, entre algunos de los más conocidos se encuentran la reina malvada en “Blancanieves”, Heidi, Dorothy en “El mago de Oz” y, por supuesto Ariel en “Las nuevas aventuras de la sirenita”. Además fue la voz oficial de la actriz Anna Kendrick en la saga de “Twilight” (Crepúsculo) y de Alicia Silverstone en “Clueless” (Ni idea).